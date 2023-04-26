Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nu böyle darma duman etti! Eşekten düşmüşe dönecek

Siyasetin sıcak tartışmalarından birisinin de Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PKK ve siyasi kolu HDP-YSP ile pazarlık yapıp yapmadığı konusu olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Pazarlığa gerek yok her şey ortada, Kılıçdaroğlu PKK/HDP’lilerle Türkiye’de bölünmenin temellerini atıyor" dedi.

Şener, yazısında şunları kaydetti:

"Siyasetin sıcak tartışmalarından birisi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PKK ve siyasi kolu HDP-YSP ile pazarlık yapıp yapmadığı konusu.

PKK/HDP’li Sırrı Sakık, Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM’de PKK/HDP’lileri ziyaret ettikten sonra bir çağrıda bulunarak, “Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” dedi.

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Sakık aynı konuşmasında, “...Binlerce arkadaşımız içerde, on binlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa...” diyerek beklenti ve taleplerinden bir kısmını açıklamıştı.

PKK/HDP İLE AMAÇ BİRLİĞİ YAPIYOR

Kılıçdaroğlu kapalı kapılar arkasında pazarlık yaptı mı, yaptıysa bunlar nelerdir elbette önemli ama açıklamasa da PKK ve HDP-YSP’lilerin isteklerine hiç de uzak olmadığını gösterdi.

6-8 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle ayaklanma çağrısı yapan ve 51 kişinin ölümüne sebep olan PKK/HDP’nin Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması için kendisine oy verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, terör örgütü ve sözcülerinin taleplerine yakın duruyor.

Kılıçdaroğlu, PKK/HDP yönetiminden sadece cumhurbaşkanı seçilmek için oy desteği istemiyor, onlarla amaç birliği de yapmış görünüyor. Şimdi PKK/HDP’liler ne istiyor, Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor, tek tek bakalım:

ÖZERKLİK

Terör örgütü PKK’nın yöneticileri, başta Cemal Bayık olmak üzere Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nda Türkiye’nin koyduğu çekincelerin kaldırılmasını istiyor.

Türkiye’nin siyasi ve sonrasında fiziki bölünmesi ve Avrupa Birliği’nin müdahalesine yol açacak çekincelerin kaldırılması konusunda Kılıçdaroğlu’nun yıllar öncesinden verdiği sözler var. CHP adına açıklama yapanlar iktidara geldiklerinde çekinceleri kaldıracaklarını söylüyorlar.

PARTİ KAPATMANIN YASAKLANMASI

PKK/HDP’liler parti kapatılmasının engellenmesini istiyor. Hakkında PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, terör örgütünün propagandasını yapmaktan kapatma davası açılan HDP’yi ziyazet ettiğinde bunun sözünü veren Kılıçdaroğlu, “demokrasilerde siyasi parti kapatılmasına karşı olduğunu” söylerek bu talebe olumlu cevap verecekleri taahhüdünde bulunuyor.

KAYYUM ATANMASININ DURDURULMASI

PKK/HDP’liler, kazandıkları birçok belediye aracılığı ile terör örgütüne maddi yardımda bulunuyor, örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırılması için çalışıyor. Belediye başkanları örgüt talimatı üzerine PKK’lıların cenazelerine katılıyor, propagandasını yapıyor. Bundan dolayı kayyum atanmasına da karşı çıkıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ziyaretinde olduğu gibi seçim meydanlarında kayyum atamasına son verecekleri sözünü veriyor.

PKK’LILARIN SALIVERİLMESİ

PKK/HDP sözcülerinin ve Sırrı Sakık’ın da açıkça söylediği şey, hapisteki örgüt üyelerinin salıverilmesi, yurtdışına firar etmiş örgüt mensuplarının geri dönüşünün sağlanması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüsü Özgür Özel, Terörle Mücadele Yasası’nda “terörün tanımını değiştireceklerini” söyleyerek bunun önünü açacaklarını gösteriyorlar.

KHK’LILARIN GÖREVE İADESİ

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 2 binden fazla PKK irtibat ve iltisaklı kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi. Bunların arasında, PKK’nın hendek çukur eylemleri sırasında örgüt ağzıyla kaleme alınmış bildiriye imza atan akademisyenler de var. Kılıçdaroğlu birçok kez olduğu gibi KHK’lıların görevlerine iade edileceği sözünü verdi.

ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK

PKK yönetimi ve siyasi kolu HDP-YSP’liler her fırsatta bebek katili Öcalan’ın özgürlüğünü gündeme getiriyorlar. Bunun için yurtiçinde ve yurtdışında kampanyalar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu bunu doğrudan söylemese de 6’lı Masa’nın mutabakat metninde olduğu gibi “... Anayasa’mızın gereği olarak, AİHS’ye ve Konsey’in diğer hukuki belgelerine uyum sağlayacak, AİHM kararlarını uygulayacağız” diyerek bunun önünü açıyor.

PKK/YPG’YE OPERASYONLARIN DURDURULMASI

PKK terör örgütü yöneticilerinin en çok şikâyetçi olduğu konuların başında ise Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki yapılanmasına yönelik operasyonların durdurulması geliyor. Nitekim, PKK/HDP-YSP’liler seçim beyannamesinde de sınır ötesi operasyon yapan Türk askerinin geri çekileceğini, Irak ve Suriye’deki terör yapılanmasına karşı yapılacak operasyonlarını durduracaklarını açıkladılar.

Kılıçdaroğlu’nun PKK/HDP-YSP ile işbirliğinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteren konuların başında bu geliyor. 2020 yılında PKK/YPG’ye yönelik Irak ve Suriye’de gerçekleştirilecek operasyonlar için gerekli TBMM tezkeresine “evet” oyu veren CHP, 2021 yılında aynı içerikteki tezkereye PKK/HDP’lilerle birlikte “hayır” dedi. Kılıçdaroğlu, PKK/HDP’lilerle birlikte Libya teskeresine de “hayır” oyu vererek işbirliğini bir kez daha gösterdi.

2022 yılında da bundan sonra tezkerelere “hayır” diyeceklerini açıkladı.

YOL HARİTASINI 2018’DE HAZIRLADI

Bunlar güncel konular, bir de Kılıçdaroğlu’nun büyük planı var: 2018’de CHP’li hukukçu İbrahim Kaboğlu başkanlığında, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin hazırladığı “Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası” metninde görüldüğü gibi ‘Türk’, ‘Türk Milleti’, ‘Yüce Türk Devleti’, ‘ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’, ‘Vatan’ gibi kavramların çıkarılıp “çift dilli eğitim”, “üniter yapının değiştirilmesi” maddeleri Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki planı ortaya koyuyor.

Dolayısıyla pazarlığa gerek yok her şey ortada, Kılıçdaroğlu PKK/HDP’lilerle Türkiye’de bölünmenin temellerini atıyor."