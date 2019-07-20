Nedeni bilinmiyor! Çocuk parkında korku dolu anlar
Isparta'da bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:35
Isparta’da çocuk oyun parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, bir oyuncakta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Türkeş Mahallesi’ndeki bir çocuk oyun parkında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alındı
Olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangında parktaki kaykayın hafif çapta zarar gördüğü öğrenildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.
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