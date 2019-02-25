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'Neden hala saldırı başlatmıyorsunuz?'

Şeyh Abdürrezzak el Mehdi, Suriye'nin kuzeyinde Esed rejimi ile mücadele eden Muhaliflere seslendi. Mehdi, muhalif komutanlara ''Ne zamana kadar cihad yolu üzerinde oturacaksınız? Neyi bekliyorsunuz?'' sorusunu sordu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:02
'Neden hala saldırı başlatmıyorsunuz?'

Şeyh Abdürrezzak el Mehdi'nin açıklamasının tam metni; ''Allah'tan korkun.. Allah'tan korkun. Ne zamana kadar cihad yolu üzerinde oturacaksınız?Neyi bekliyorsunuz? Ne zamana kadar savunma pozisyonunda kalacaksınız? Neden hala saldırı başlatmıyorsunuz? Neden düşman hatlarının arkalarına saldırıda bulunmuyorsunuz? Sizler stratejik hedeflerin ve nusayrilerin önderlerinin ve yardımcılarının tasfiyesinde hangi konumdasınız? Ey liderler! Eğer büyük operasyonlar yapmaya gücünüz yok ise, düşman içine saldırı yapmamak için özrünüz nedir? Maddi imkanlar, teknik imkanlar ve her türlü bilgi sizlerde bulunuyor. Yoksa rejim zindanlarında işkencelerin her türlüsünü tadan erkek ve kadın esirleri unuttunuz mu? Sadece savunma pozisyonunda kalarak onları nasıl kurtarmayı düşünüyorsunuz? Şuan içinde bulunduğunuz mevcud durumu mutlaka gözden geçirmelisiniz.''

MEHDİ KİMDİR? 

Suriye devrimi öncesinde Şam'da bir camide imam olan Abdurrezzak el Mehdi, hadis (İslam peygamberine isnad edilen sözler) konusundaki uzmanlığı ile tanınıyor. Ahrar'uş Şam Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen el Mehdi, Suriye'de karışıklıkların başladığı dönemde Tunus'a geçmiş, daha sonra devrimci güçlerin saflarına katılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:02
  1. Şeyh Abdürrezzak el Mehdi
  2. Suriye

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