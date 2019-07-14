Neden ev yapımı yumuşatıcı kullanmalıyız?

Çamaşır makinesinden giysilerimizin tertemiz ve yumuşacık çıkmasını arzu ederiz. Bu nedenle genellikle piyasada satılan onlarca farklı kokudaki yumuşatıcılardan satın alırız. Ancak söz konusu bu yumuşatıcılar şahane kokulara sahip olsalar da hepsi birer kimyasaldır. Çamaşırlarımız yumuşak ve güzel koksun diye satın aldığımız yumuşatıcılar giysilerin üzerinde toksik maddeler bırakır. Giysiler ve çarşaflar aracılığıyla bu toksit maddeler kumaşlardan tenimize geçmiş olur. Ailenizi bu zararlı kimyasallardan uzak tutmak için tamamen doğal ev yapımı yumuşatıcılar hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı yumuşatıcının avantajları nelerdir?

Ev yapımı yumuşatıcılarda kimyasal olmadığı için giysilerinizi güvenle kullanabilirsiniz.

Ev yapımı yumuşatıcılar kimyasallar gibi son derece etkilidir.

Evde kimyasallardan uzak hazırladığınız çamaşır yumuşatıcılar daha ekonomiktir.

Ev yapımı yumuşatıcı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

2 su bardağı beyaz sirke

2 su bardağı su

Çeyrek su bardağı bitkisel gliserin

10-20 damla esansiyel yağ (Koku tercihi size kalmış. Arzu ederseniz lavanta, portakal, sedir ağacı yağı kullanabilirsiniz.)

Pamuklu bez

Bir sürahinin içerisinde sirke, su ve gliserini karıştırın.

10 damla okaliptüs ve 5 damla lavanta yağını bu aşamada sürahiye ekleyebilirsiniz. (Koku tercihi arzuna göre değişebilir.)

Sürahinin içerisine pamuklu bir bez atın.

Çamaşır makinenizin durulama aşamasında yarım su bardağı kadar hazırladığınız ev yapımı yumuşatıcıdan makinenize ekleyebilirsiniz.

Şayet kıyafetleri kurutucuda kurutacaksanız; sürahinin içerisine attığınız bezi güzelce sıkıp makinenin içerisine giysilerle birlikte atın.

Bu iki yöntem de kıyafetlerin mis gibi kokmasına yardımcı olacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.