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Sosyal Medya 'Neden boykot yapmalıyız?' sorusuna harika cevap
Sosyal Medya

'Neden boykot yapmalıyız?' sorusuna harika cevap

Yeniakit Publisher
2024-02-17 16:32:00 -

7 Ekim'den bu yana İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor. Dünyanın görmezden geldiği katliam sebebiyle binlerce insan yaşamını yitirdi. Bu dönemde İsrail'i destekleyen firmalara karşı boykot uygulanıyor. Peki, boykotun anlamı nedir?

İsrail, 7 Ekim'den bu yana binlerce masumun kanını akıttı. Her gün yaşamını yetiren bebeklerin görüntüleri yürekleri dağlıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı katliamda bilinçli insanlar ise İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerini satın almıyor. Pek çok kişi artık yabancı ürünleri tercih etmiyor. Yerli ürünleri alan vatandaşlar, böylelikle güçleri yettiğinde Filistinlilerin yanında yer alıyor. Yapılan bir sokak röportajında bir kadının boykot yapmayla ilgili olarak sarf ettiği sözler akıllarında bunca kana rağmen halen soru işareti olanlara adeta açıklama niteliğinde.

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