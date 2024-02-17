'Neden boykot yapmalıyız?' sorusuna harika cevap

İsrail, 7 Ekim'den bu yana binlerce masumun kanını akıttı. Her gün yaşamını yetiren bebeklerin görüntüleri yürekleri dağlıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı katliamda bilinçli insanlar ise İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerini satın almıyor. Pek çok kişi artık yabancı ürünleri tercih etmiyor. Yerli ürünleri alan vatandaşlar, böylelikle güçleri yettiğinde Filistinlilerin yanında yer alıyor. Yapılan bir sokak röportajında bir kadının boykot yapmayla ilgili olarak sarf ettiği sözler akıllarında bunca kana rağmen halen soru işareti olanlara adeta açıklama niteliğinde.