Neden bayıldığınızı biliyor musunuz?



Bayılmaların çoğunda hastanın yere düşmesiyle beyne giden kan miktarı artar ve hasta kısa sürede kendine gelir.

Bayılma sebebiyle doktora gidenlere standart bir dizi test yapılır. Beyin MR’ı veya tomografi ile başlayan tetkikler onlarca kan ve idrar tetkiki, Holter EKG ve başka testlerle devam eder.

Yeteri kadar paranız varsa mesele yok

Ancak tüm bayılmaların yüzde sekseninin masum "vagotonik" bayılmalar olduğu gerçeğini unutmayın! On bayılmanın sekizinin bu tür bayılma olduğunu söyleyebiliriz. Ani üzüntü, aşırı ve rahatsız edici bir yemek, vücudun susuz kalması, korku, basık ve kapalı ortamlar ani bayılmaya sebep olabilirler. Bayılma esnasında bulantı olabilir, nabız yavaşlar, tansiyon düşer. Bayılacaklarını anlayan hastalar bir sandalyeye ilişmeye, yere oturmaya çalışırlar. Yere yatırıldıktan sonra birkaç dakika içinde kendilerine gelerek ayılırlar. Soğuk terleme sık görülür. Vagotonik bayılmalar masumdur, hasta ve hasta yakınlarını korkutur ama kalıcı bir hasara sebep olmazlar. Bazı bünyelerde o kadar sık görülür ki hastalar bir süre sonra alışır, “ben gene bayıldım” der veya “şimdi gene bayılacağım” diyerek bir yere otururlar.

Ama bir de ciddiye alınması gereken bayılmalar var.

Mesela:

Kalp sebebiyle bayılmalar hiçbir haberci belirti vermeden aniden gelişir. Bayılma sırasında göğüste ağrı hissetmeniz, bayılmanın çok kısa bir an sürmesi, bayılma öncesi veya sonrasında çarpıntı olması, kalp ritminde bozukluk hissedilmesi akla sebebin kalp olduğunu getirir.

Ailede ani ölüm hikayesi olanların bayılma olayını ciddiye alması gerekir.

Rahmetli amcanız hiçbir şikayeti yokken küt diye gittiyse bayılmayı ciddiye alın.

Epilepsi veya sara hastalığında da sık sık bayılma olur. Hastanın bayılma sırasında altına idrar kaçırması, vücutta kasılmalar olması, dişlerin kenetlenmesi, ağızdan köpük gelmesi epilepsi nöbetini düşündürür. Sadece bayılma ile seyreden epilepsi nöbetleri de vardır.

Beyin damarlarında tıkanma, beyin kanaması vesilesiyle bayılma olabilir. Bayılma ile birlikte bir taraftaki elde, kolda, yüzde uyuşma, hissizlik olması, kuvvet kaybı hissedilmesi, konuşmada bozukluk olması beyin kaynaklı bir bayılma düşündürür.

NEDEN BAYILDINIZ?

Bayılma şikayeti ile gelen hastalara “O sırada etrafınızdaki sesler kulağınıza geliyor muydu?” diye sorar da hastanın “Sesler kulağıma geliyordu ama cevap veremiyordum” derse, bu bayılmanın “sinir gerginliğine bağlı olduğunu” eskilerin deyimiyle histerik bayılma olduğunu düşünebilirsiniz.

Hastanın ayıldıktan sonra ağlaması sinirsel bayılma ihtimalini güçlendirir.

Bayılan kişi bir yakınınız ise kendi kendinize şu soruyu sorun: “Acaba taşıyamayacağı kadar ağır bir yükü, aşırı bir stresi, üzüntüsü var mı?” Ruhî durumunu iyi görmüyorsanız bir psikiatrdan yardımı almaktan kaçınmayın.

GERÇEK BAYILMA

Eğer, “bayılma sırasında etraftaki sesler kulağına geliyor muydu?” sorusuna “Hayır, bayıldığım ana ait hiçbirşey hatırlamıyorum” derse, hele bir de “Düşerken başımı vurmuşum” diyerek kafasındaki şişliği gösterirse o zaman “Tam senkop” dediğimiz gerçek bayılma aklımıza gelir. Gerçek bayılmaları her zaman ciddiye almak gerekir. Dahiliye, kardiyoloji veya nöroloji uzmanına görünebilirsiniz.

Gıda zehirlenmesine bağlı bayılma. Bozulmuş, özellikle temiz olmayan deniz mahsülleri, bayat tavuk, soğuk zincirden çıkmış dondurma gibi yiyecekleri yiyenlerde toksik maddeyi bir an önce dışarı atmak isteyen vücudumuz bulantı, kusma ve ishal yollarını kullanır. Bu esnada barsağa aşırı miktarda su çekilmesi bazen bayılmaya sebep olabilir. Bu tip bayılmalar tekrar etmez, enfeksiyonun tedavisi ile hasta tamamen düzelir.



Çok düşük tansiyonlularda görülen bir bayılma vardır. Hastanın oturduğu veya yattığı yerden birden ayağa kalkması kan basıncını birkaç puan daha düşürerek başının dönmesine ve bayılacak gibi olmasına sebep olur veya gerçekten bayılır. Özellikle vücudu susuz kalan veya tansiyon ilacı alanlarda sık görülür. Genetik bir yatkınlık da söz konusu olabilir.

İşeme sonrası bayılma Daha çok erkek hastalarda görülür. Aşırı dolu idrar torbası boşalırken veya işeme olayı bittikten hemen sonra hasta bayılır. Genellikle hasta ayıldığından kendisini tuvalette yerde yatarken bulur. Sık tekrar etmesi halinde

A- İdrar torbanızın aşırı dolmasını beklemeyin

B- Alafranga tuvalette acele etmeden ve oturarak işeyin.

İlaçlara bağlı bayılma Bazı tansiyon ilaçları ile prostat küçültücü ilaçlar alan kişilerde “ilk doz senkopu” adı verilen bayılma görülebilir. Hastalar ilaca başladıklarında aldıkları ilk ilaçtan sonra ani bir tansiyon düşmesi olur ve hasta bayılır.

Hamilelerde bayılma Bir taraftan bir tarafa ani dönmeler, iyi beslenmeme, susuz kalma, özellikle 4. aydan sonra sırt üstü yatma hamilelerde bayılır gibi olmaya veya bayılmaya sebep olabilir. Bir iki bardak sıvı alıp istirahat edin, sık sık tekrar ederse doktora görünün.

İğne veya aşı sırasında bayılma. İğnenin damara değdiği anda damar cidarındaki refleks mekanizma tansiyonun birden düşmesi ile bayılmaya sebep olabilir.

Korkudan bayılma oldukça sık görülür ve aslında bir savunma mekanizmasıdır.

Bayılana ne yapmalı?

1. Hastayı koluna girip ayağa kaldırmaya çalışmayın, sırt üstü yere yatırın.

2. Başını yükseltmeyin,

3. Başa giden kan miktarını artırmak için ayağını yukarı kaldırın,

4. Hasta gözlerini açıp kendine gelinceye kadar ayağa kaldırmayın.