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Necmi Selamet şiirlerle anıldı

Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen Necmi Selamet Aramızda Şiir Günü, Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:29
Necmi Selamet şiirlerle anıldı

Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen Necmi Selamet Aramızda Şiir Günü, Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Sanat Derneği’nin kurucularından Şair Necmi Selamet’in ölümün 8’inci yılında anıldığı programda, Selamet’in şairlik hayatı anlatıldı ve şair arkadaşları Selamet için şiirler okudu. Etkinlikte Necmi Selamet’in yol arkadaşı, Gazeteci Şair ve Yazar Şaban Bağcı’ya Necmi Selamet Şiir Onur Ödülü verildi.


Şiir programının açılışında konuşan Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, “Bizde sanat örgütsüz olduğu için daha önce yaşamış sanatçılar, şairler ölümlerinin ardından unutulurlar, bazılarının ölümünden haberimiz bile olmaz, biz unutmamak için aramızda bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Eskişehir Sanat Derneği’nin kurucularından Necmi Selamet’i aramızda hissederek, onu şiirlerle hatırlayacağız, 1978 yılının ilk günlerinde Eskişehir Sanatkarlar Birliği’ni kurduk, o yıllarda Ticaret Lisesi öğrencisi Necmi Selamet elinde şiirleriyle geldi, yanında arkadaşı Şaban Bağcı da vardı, Merkez Kıraathane’de buluşur şiirler okurduk, Anadolu Sanat Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştık, Eskişehir’de Ticaret Lisesi’nden gelen bir avuç genç şiiri değiştirmeye başlamıştı. Daha sonra 2002 yılında Eskişehir Sanat Derneği’ni kurduk aynı ekiple. Bugün burada kurucularımızdan Necmi Selamet’i anmak için toplandık, onu çok özlüyoruz ve saygıyla anıyoruz” dedi.


KİTAPLARIMIZI KÖMÜRLÜĞE GÖMDÜK


Daha sonra Gazeteci, Şair ve Yazar Şaban Bağcı’ya Necmi Selamet Şiir Onur Ödülü verildi. Bağcı’ya ödülünü Necmi Selamet’in eşi Gülsün Selamet verdi. Gülsün Selamet, Bağcı’ya ve programa katılan tüm sanatçılara teşekkür etti.


Ödülün kendisi için çok özel bir anlamı olduğunu dile getiren Şaban Bağcı ise şöyle konuştu:


“Necmi’yi anlatmak çok kolay değil, aynı sınıfı, aynı sırayı paylaştık, çok şeyler yaşadık, burada onun ellerinden ve yüreğinden öperim. Biz liseliydik, top peşinde koşmadık, aşık da olduk, kıraathanelerde şiirler yazdık, okuduk. 12 Eylül’ün baskıcı döneminde kitaplar yakılıyordu, bir gün eve gittiğimde annem kitaplarımı sobaya atıyordu, kurtarabildiklerimi alıp Necmi’nin yanına gittim, kitaplarımızı nasıl kurtaracağımızı düşündük, Necmi bizim eve saklayalım dedi, onların kömürlüğünde bir çukur kazdık, kitapları naylon bir poşetin içinde o çukura gömdük, üstüne de kömürleri koyduk, kitaplarımızı böyle kurtardık. Necmi şiir eleştirisi söz konusu olduğunda sert bir eleştirmendi ama çok komik bir insandı, biliyorum o aramızda bizi izliyor.”


Şaban Bağcı daha sonra Necmi Selamet’e yazdığı mektubu okudu. Necmi Selamet’in anıldığı Necmi Selamet Aramızda Şiir Günü, etkinliğe katılan çok sayıda sanatçının okuduğu şiirlerle sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:29
  1. sanat
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