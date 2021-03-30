Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumu nasıl? Necmettin Nursaçan kimdir, kaç yaşında?

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye yatırılan Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın son durumu araştırılıyor.

Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, corona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Uzun yıllar Kasyeri İl Müftülüğü yapan 79 yaşındaki Nursaçan, yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen corona virüse yakalandı.

Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Necmettin Nursaçan, akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçti.

Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Necmettin Nursaçan kimdir?

1942 yılında Hacılar/Kayseri’de doğmuş olan Necmettin Nursaçan ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2007 yılında emekli oldu.Necmettin Nursaçan evli ve beş çocuk sahibidir. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınladı.

50 yılı aşkın bir süredir din hizmetlerinde bulunan Nursaçan fahri vaiz, imam hatip, Kuran kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere din hizmetinin her kademesinde görev almıştır. Farklı görevler yapmış olmasına rağmen Nursaçan vaaz ve irşat hizmetleri ile tanınmış, son devrin en önemli hatiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Başarılı bir de müftülük dönemi geçiren Nursaçan bu dönemde sadece din hizmetleri ile yetinmemiş, sosyal ve kültürel etkinlikler dâhil her türlü aktivitenin içerisinde de yer almıştır.