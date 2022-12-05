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Siyaset Necmettin Batırel'e itibar suikasti
Siyaset

Necmettin Batırel'e itibar suikasti

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile tartışan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, malum medya tarafından linçe tabi tutuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 20:25:00 -
Necmettin Batırel'e itibar suikasti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları arasında yer alan dünyaca ünlü ekonomist Prof. Daron Acemoğlu ve Kılıçdaroğlu'na söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel özür diledi.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu sosyal medya hesabından eleştirmişti.

"Batırel mesaj yayınladı"

Batırel, söz konusu paylaşımını silerek şu mesajı yayımladı:

"Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir şeklinde attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum.

Benim Ermeni cemaatine yönelik ırkçı bir yaklaşımım olamaz, attığım tweetin bu şekilde yorumlanması üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Yıllarca Kapalıçarşı'da kuyumculuk yaparken, ermeni meslektaşlarımla uzun süre ticari hayatım olmuştur, hiçbir problem yaşamadım."

İşte tartışma çıkaran mesajlar?

Batırel, "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diye yazmıştı.

Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından Batırel'e yönelik olarak "Necmettin Bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan için ses çıkarmayayım diyorum ama yeter. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim. Bu tweet hem ırkçı hem de haddini bilmez bir tweettir. Daron Acemoğlu denen kişinin dünya ekonomi-finans profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobel'e gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız korkunç" diye cevap verdi.

Bunun üzerine Batırel, "Ben Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırladı, dedim. Acemoğlu'na hakaret etmedim Ama kestane Finans Profesörü Özgür lafı poposundan anladı, eleştirdiğimi zannedip hakaret etti. Daronun ayakkabı bağı olamam tabii çünkü onun efendisiyim" demişti.

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Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel arasında Acemoğlu tartışması

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