Necmettin Batırel, Özgür Demirtaş'ın yüzüne yüzüne vurdu: "Benden başka kimse bir şey bilmiyor, herkes cahil" kibriyle...

Türkiye yazarı Necmettin Batırel, faiz lobisi ağzıyla konuşan Özgür Demirtaş'a tepki gösterdi.

Merkez Bankası'nın faizi düşürme politikasına devam etmesi gerektiğini savunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel, 'faiz yükselsin' diyenlerin cahil olduğunu söyleyen ve Özgür Demirtaş'ın troll ordusuna dikkat çekti.

Batırel, Twitter hesabından, "Sabah akşam faiz yükselsin diye manipülasyon yapan 'Benden başka kimse bir şey bilmiyor, herkes cahil' kibriyle kendisi gibi düşünmeyenlerle alay edip hedef gösteren @ProfDemirtas ve onu koruyan troll çetesinin linç kampanyasından ne korkarız ne de yolumuzdan bir adım geri atarız" diye yazdı.

Demirtaş da yanıt olarak, "Allah'ım Yarabbim, bana sabır ver, bana sabır ver, bana lütfen sabır ver..." dedi.