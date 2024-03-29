Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti

Yerel Seçimlere son 2 gün kalmış durumda. Gözler ise ekonomide yaşanan son dakika gelişmelerine çevrildi. Yatırımcılar 'Seçimden sonra dolar yükselecek mi düşecek mi?' sorusunu araştırırken dolar kurunun 28 liraya düşeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni bir tahmin geldi.

İşte Necmettin Batırel'in dolar kuru tahmini ve uyarıları...

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayı ile birlikte 32 TL bandını aşan dolar\TL rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaşlar 'Yerel seçimlerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar alınır mı satılır mı?' sorularını araştırırken uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak dolar kurunun 28 liraya düşeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, yeni tahminini duyurdu.

28 LİRAYA DÜŞECEK DEMİŞTİ... NECMETTİN BATIREL'DEN YENİ UYARI

Sosyal medya hesabından "Yeniden doğuş" başlıklı bir yazı paylaşan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisini yorumladı ve dolarda beklediği yeni seviyeyi duyurdu. İşte o yazı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Göstergeler ekonomide canlanmanın hızlandığını gösteriyor. İş dünyasının morali yüksek. Reel kesim güven endeksi, Mart ayında 104.4 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesimin (üreticinin) güveni çok önemlidir. Sanayicinin güveni arttığı için üretimi arttırıyor, yatırımı artırıyor. Sonuçta istihdam artıyor. Türkiye istikrarlı büyüme potasındaki seyrini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz artışı Türk Lirası'yla ilgili olumlu yabancı raporların gelmesine de yol açtı Alman Deutsche Bank, 500 baz puanlık son faiz artırımı sonrası yayınladığı raporda ‘Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğunu’ belirtirken; Goldman Sachs da, bu kararın Merkez Bankası’nın güvenilirliğini artıracağını vurguladı.

Değerlendirmede "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz, ifadesi dikkat çekti. Uluslararası bankaların raporları yabancı yatırımcılar açısından büyük önem taşır. Bu kuruluşların hedef gösterdiği ülkelere uluslararası fon akışı yoğunlaşır.

DOLAR İÇİN TAHMİNİN GÜNCELLEDİ!

Faiz artırımı hiç kuskusuz ki enflasyon endişelerini hafifletecek ve daha da önemlisi seçim sonrasında Bakan Şimşek’in pozisyonuna ilişkin olumsuz söylentilerin ortadan kalkmasına yardımcı olacak. Son dönemde yerli yatırımcıların döviz talebinin arkasında da bu kaygılar ya da spekülasyonlar vardı.

TL, faiz artırımının ardından değer kazanarak Merkez Bankasının omuzlarındaki yükü net bir sekilde hafifletti. Türk lirasının değer kazanmasının, dövizin ucuz satılmasının iyi yanları vardır. Enflasyon düşer. Faiz oranı düşer. Merkez Bankasının amacı, enflasyonu aşağı çekmek.. Hazinenin amacı faizi düşürmek olduğu için, Merkez Bankası ve Hazine Türk lirası değer kazandıkça memnun oluyor. Bir memnun olmayan muhalefet. 31 Mart’ta onların da defteri dürülecek, Türkiye yeniden doğacak."