Necmettin Batırel yazdı Özgür Demirtaş üstüne alındı! 'Enflasyonun sorumlusu bazı finans profesörleri'

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Necmettin Batırel bugünkü köşe yazısında yüksek enflasyonun en önemli sorumlusunun TL'ye güveni sarsan bazı profesörler olduğunu söyledi.

"Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun 1 numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır." diyen Batırel, "Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor." ifadelerini kullandı.

Bankalardaki döviz mevduatına dikkat çekti

Banka mevduatlarında yüksek tutarda döviz olduğuna dikkat çeken Batırel, "Bugün bankalarda hâlâ 138 milyar dolar tutuyorlar. Kurlar yükseldi, TL eridi. Peki kim kazandı? Türkiye düşmanları... Utanmadan hükûmete suç buluyorlar. Hâlbuki bu para TL olarak kalsaydı, bugün ne kur baskısı olacak, ne de fiyatlar tavana çıkacaktı. Yatırımlar patlayacak, cari açık ve enflasyonun yerinde yeller esecekti... Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hâlâ ahkâm kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim, dostunu düşmanını bileceksin. Körle yatarsan şaşı kalkarsın." diye yazdı.

Utanmayıp tiye almaya kalktı

Felaket tellallığı ile halkın TL'ye güvenini sarsma misyonundan başka faaliyeti olmayan Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel'in yazısını haklı olarak üstüne alıp, Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Yüzsüzce eleştirileri tiye alan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

Yakında A-Haber ve Batırel:

Özgür Demirtaş çok ekmek yedi ekmek fiyatları o yüzden arttı.

Yakında A-Haber ve Batırel:

Özgür Demirtaş hapşırdı, o yüzden korona çıktı.

Yakında A-Haber ve Batırel:

Özgür Demirtaş’ın arabasının yaktığı benzin yüzünden motorin benzin fiyatları arttı.

Yakında A-Haber ve Batırel:

Özgür Demirtaş trafiğe çıktığı için trafik sorunu var.

Yakında A-Haber ve Batırel:

Özgür Demirtaş gizlice Patlıcan fiyatlarını arttırdı, çok hünkar beğendi yiyor.