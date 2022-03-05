Necmettin Batırel "Sözüm o ahmaklara" deyip bombayı patlattı

Rusya-Ukrayna geriliminin Türk ekonomisine büyük bir fırsat kapısı açacağını ifade eden Necmettin Batırel, "Enflasyon uçtu diye ağzı kulaklarına varan ahmaklara sesleniyorum: Sevinciniz kursağınızda kalacak!" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o bomba yazı:

"Ukrayna savaşı büyük acılara yol açtı. 44 milyonluk ülkede bugüne kadar 1 milyon insan göç etti. Bunlar varlıklı kişiler. Avrupa’ya iltica etmek için yüz binlerce kişi kuyrukta. Evini terk edenlerin yerine Rus vatandaşları yerleşecek.

Vatanından ayrılanlar bir daha asla sahip oldukları meskenlere kavuşamayacak. Avrupa’da göçmen olarak yaşayacak. Peki bu tablo nasıl sona erecek? Zelenskiy inadından vazgeçti, direnişin anlamı kalmadığını gördü, Putin’le görüşme talep etti...

Ama geç kaldı. Şehirler teker teker düşüyor, elektrik ve sular kesiliyor, ısınma sistemleri çalışmıyor, yiyecek yok. İnsanların üzerine bomba yağıyor. En büyük suçlu, Putin’i tahrik ederek savaşa zorlayan Batı dünyası bu korkunç manzarayı sadece seyrediyor, ekonomik yaptırımlarla Rusya’yı dize getireceğini zannediyor. Oysa dünya enerji krizine sürükleniyor. Enflasyon 40 yılın zirvesinde. Yatırım ve üretim planları altüst oldu. Bu savaşın galibi de kaybedeni de belli. Kestirin şu ateşi daha fazla can kaybolmasın!

Bu olay Türk ekonomisine büyük bir fırsat kapısı açacak…

Nasıl mı? Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimizi soğukkanlılıkla koruduk. TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile turizm alanındaki ilişkileri görüşen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov “Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uymaya yönelik tutumunu takdirle karşılıyoruz” dedi…

BİST’te yoğun talep gören turizm sektöründe korkulan olmayacak. İkincisi dünyanın dışladığı Rusya ile savaş sonrası ticaret hacmimiz en az iki katına çıkacak. Yanında bizden başka ülke yok. Avrupa ülkeleri Rusya ile kestikleri ticari ilişkilerini Türkiye’ye yöneltecek. Aylık 20 milyar dolarlık ihracatımız 25 milyar dolara ulaşacak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un 9 Mart’ta Ankara ziyaretinde İsrail doğalgazını; East Med boru hattı ile Avrupa’ya ulaştıracak anlaşmaya imza atılacak…

Enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa Birliği bu projeye balıklama atlayacak. Hem kazancımız hem de ABD ve Avrupa nezdinde itibarımız artacak. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki petrol, doğalgaz keşifleri için AB'den büyük destek gelecek...

Görüyorsunuz kapılar teker teker açılıyor. Enflasyon uçtu diye ağzı kulaklarına varan ahmaklara sesleniyorum: Sevinciniz kursağınızda kalacak!.. Rusya ve Ukrayna’ya sebze-meyve ihracatı durdu fiyatlar %50 ucuzladı. Zeytinyağı, mercimek ve fasulyeye ek olarak un ve yağ çeşitleri de ihraç yasak kapsamına alındı.

Tarım orman bakanlığı pirinç, buğday, mısır unu, soya yağı, ayçiçek tohumu yağı ve mısır ihracatı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan etine de kısıtlama getiriyor. Bu ürünlerin fiyatlarında büyük düşüşler yaşanacak. Enflasyon mart ayı ile birlikte hızla düşecek. Kur korumalı sisteme geçişte 12’den vurduk. Eğer 20 Aralık’ta bu uygulama başlamamış olsaydı, bugün dolar 30 lirayı aşmıştı.

Ekonomi felç olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basireti ülkeyi uçurumdan kurtardı. Kurlar iki aydan beri neredeyse yerinde sayıyor. 24 Aralık’ta 238 milyar dolar olan döviz hesapları 25 Şubat’ta 215 milyar dolara geriledi. 23 milyar dolarlık çözülme yaşandı. Altın korumalı hesaplardan da 50 milyar dolar gelecek. Kurların gevşek kalması, KDV ve elektrik ücretlerindeki indirim ve ürün ihracatına getirilen kısıtlama maliyetlerin azalmasında önemli rol oynayacak. Verimli geçen yağış sezonu ile ürün rekoltesi büyük artış gösterecek. Dünya enflasyon altında ezilirken, bizde bolluk yaşanacak... Seni kim tutar Türkiye!.."