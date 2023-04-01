Necmettin Batırel, kirli oyunu böyle deşifre etti! Yem boruları kesilince çıldırdılar

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Ocak ayı sonundan bugüne, hisse senedi fonlarından net olarak 5,7 milyar TL çıkış yaşandı, Sadece son iki haftada yaşanan net çıkış 2,2 milyar TL’yi buldu" dedi.

Batırel, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlenirken yatırımcıların bir kısmı oluşan siyasi belirsizlik nedeniyle özellikle borsada yeni pozisyon açmıyor. BİST pandeminin başlangıcından bu yana en kötü çeyreğini yaşıyor. Günlük işlem hacmi 150 milyar liradan 50 milyar liraya düştü. Ocak ayı sonundan bugüne, hisse senedi fonlarından net olarak 5,7 milyar TL çıkış yaşandı, Sadece son iki haftada yaşanan net çıkış 2,2 milyar TL’yi buldu. AK Parti’nin bir numaralı düşmanı Bloomberg’in kasıtlı, yönlendirici, haber ve yorumları piyasanın bozulmasında önemli rol oynadı. Yıllardan beri Erdoğan’a karşı tavır alan ABD merkezli bu yayın organı yem borularını kesen düşük faiz politikasını bir türlü kabullenemedi... Yatırımcıların büyük kısmı hisselerini satıp yüksek faiz veren kur korumalı mevduata koştu. Mevduat hesapları 1,67 trilyon lira (87 milyar dolarla) rekor düzeye ulaştı. Bir kısım yatırımcı kripto paralara yöneldi… (…)"



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