  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK yazdı, HDP okudu Zillet de yuttu

Bay Kemal bir çivi bile çakamaz

Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki

Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu! İşte Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği ile ilgili tüm detaylar

EYT'liler için ilk maaş ödemesi ne zaman? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Bayraktar AKINCI'dan süpersonik güdümlü füze testi! Selçuk Bayraktar paylaştı sosyal medya yıkıldı

Terör destekçisi ABD'den Çin'e garip suçlama

Erdoğan o büyükelçileri merkeze çekti!

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"
Medya Necmettin Batırel, kirli oyunu böyle deşifre etti! Yem boruları kesilince çıldırdılar
Medya

Necmettin Batırel, kirli oyunu böyle deşifre etti! Yem boruları kesilince çıldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:34:00 -
Necmettin Batırel, kirli oyunu böyle deşifre etti! Yem boruları kesilince çıldırdılar

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Ocak ayı sonundan bugüne, hisse senedi fonlarından net olarak 5,7 milyar TL çıkış yaşandı, Sadece son iki haftada yaşanan net çıkış 2,2 milyar TL’yi buldu" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Ocak ayı sonundan bugüne, hisse senedi fonlarından net olarak 5,7 milyar TL çıkış yaşandı, Sadece son iki haftada yaşanan net çıkış 2,2 milyar TL’yi buldu" dedi. 

Batırel, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlenirken yatırımcıların bir kısmı oluşan siyasi belirsizlik nedeniyle özellikle borsada yeni pozisyon açmıyor. BİST pandeminin başlangıcından bu yana en kötü çeyreğini yaşıyor. Günlük işlem hacmi 150 milyar liradan 50 milyar liraya düştü. Ocak ayı sonundan bugüne, hisse senedi fonlarından net olarak 5,7 milyar TL çıkış yaşandı, Sadece son iki haftada yaşanan net çıkış 2,2 milyar TL’yi buldu. AK Parti’nin bir numaralı düşmanı Bloomberg’in kasıtlı, yönlendirici, haber ve yorumları piyasanın bozulmasında önemli rol oynadı. Yıllardan beri Erdoğan’a karşı tavır alan ABD merkezli bu yayın organı yem borularını kesen düşük faiz politikasını bir türlü kabullenemedi... Yatırımcıların büyük kısmı hisselerini satıp yüksek faiz veren kur korumalı mevduata koştu. Mevduat hesapları 1,67 trilyon lira (87 milyar dolarla) rekor düzeye ulaştı. Bir kısım yatırımcı kripto paralara yöneldi… (…)"

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23