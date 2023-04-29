Necmettin Batırel "En güzel haber" deyip duyurdu: Bu da mı gol değil

Bazı rakamları paylaşıp Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini belirten Necmettin Batırel, "Rakamlar asla yalan söylemez" dedi.

Batırel, Türkiye gazetesindeki "Bu da mı gol değil?" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"En güzel haber. Yüksek faiz ABD ekonomisini batırıyor. 2022 dördüncü çeyrekte %2,6 olan büyüme hızı 2023'ün ilk çeyreğinde %1,1'e geriledi. Daralan ekonomi sonrası emtia fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol 78 dolara geriledi. Akaryakıt fiyatları aşağı çekiliyor. Maliyetler azalıyor, enflasyondaki düşüş hızlanıyor. Nisan ayında reel kesim güven endeksi 108,0 ile 11 ayın zirvesine çıktı. Kapasite kullanım oranı 75,6'ya yükseldi.



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Türkiye'de imalat sanayi nasıl destan yazıyor? Hükûmetin uyguladığı programa duyduğu büyük güvenle tabii. Bitmedi. Vatandaş da hükûmetin uyguladığı programa tam not verdi. Mart ayında 98,8 olan ekonomik güven endeksi nisanda 1,5 yılın zirvesine çıkarak 102,2 değerine yükseldi. Tüketici Güven Endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Rakamlar asla yalan söylemez. (…)"