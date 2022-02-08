Necmettin Batırel, "Bre utanmazlar" deyip bombayı patlattı

Dövizle ilgil öngörüleri gündeme damga vuran Necmettin Batırel, yine çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Türkiye'nin ekonomi politikasının doğru olduğunu ifade eden Batırel, "Bre utanmazlar!" diye seslendiği kesime ayar üstüne ayar verdi. İşte Türkiye gazetesindeki o bomba yazı:

"Türkiye IMF’nin miras bıraktığı ve yıllarca sırtımızda kambur olan ithalata dayalı sistemden kurtuldu, ekonomik dengeler yerine oturdu. Kur belası sona erdi. İş dünyası rahat nefes aldı, vatandaş doları bıraktı Türk lirasına sarıldı. İşsizlik %13’ten %10’lara düştü. Avrupa’da yıllık bazda yüzde 1,5 daralan, ABD’de %3,67 artan sanayi üretimi 11,4 artışla rekor düzeye ulaştı, reel sektörün (iş dünyasının güveni) 111,9’a çıktı, ekonomik güven endeksi 100,8'e, tüketici güven endeksi 73,8’e yükseldi, cari açığımız 1 yılda 37,9’dan 14,2 milyar dolara düştü, turizmden 2022’de 35 milyar dolar gelir hedefledik. Politika faizi %14’e çekilince, kendinden başkasına hayrı olmayan sıcak para ülkeden defolup gitti...

Bu tabloya rağmen Türkiye krize girdi, batıyoruz diye inleyenler var. Bre utanmazlar! Batan ülkede 1 yılda 111 bin şirket kurulur 275 milyar lira tutarında 12 bin 740'la bugüne kadarki en yüksek yatırım teşvik belgesi verilir mi? Bankalarının kârı 1 yılda 92 milyar lirayla rekor düzeye ulaşır mı? Finans dışı şirketlerin kazançları üçe dörde katlanır mı? Yıllık büyüme hızımız %11 ile tarih yazar mı? Ha, söyleyin!..

Şu anda bir enflasyon canavarı kaldı ayakta. O da son demlerini yaşıyor. Cumhurbaşkanımız söz verdi, bu problem çözülecek dedi. Merak etmeyin kısa süre sonra o da toprağa gömülecek...

Türkiye kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı %62 hane halkının GSYHİ’ye oranı %37 ile son derece düşük. Peki o zaman neden ülkemizin 5 yıllık risk primi 535 ile çok yüksek? Çünkü risk primini uluslararası kredi kuruluşları belirliyor da ondan. Bunlar ABD kaynaklı azılı Türkiye düşmanı kuruluşlar! Ülkemizde yabancı yatırım artsın, büyüyüp güçlenmemiz istenmiyor...

Şuraya bakar mısınız CDS primi belirirken ekonomik şartlar %20 siyasi şartlar %80 oranında esas alınıyor. Suriye, meselesi, Ege Adaları, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Azerbaycan ve Libya gibi politikamız puanlamaya dâhil ediliyor, bu nedenle de ülkenin CDS primi kendi kategorisindeki gelişmekte olan ülkelerden çok daha yüksek tutuluyor. Oysa ekonomik göstergeler ve OECD verileri üzerinden bakıldığında, Türkiye borçluluk oranı gibi birçok gösterge de hem kendi kategorisindeki gelişmekte olan ülkelerden hem de gelişmiş olan ülkelerden çok daha iyi, hatta borçluluk oranı açısından dünyada en iyi durumda olan ülkelerin başındayız...

İşte bu CDS duvarını yıkmak için bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da iki ayrı büyük yatırımcı grubuyla görüşecek. Faizde değişiklik olmayacağını, kurda istikrar sağlandığını söyleyecek, "Türkiye'de yatırım ortamı iyileşti, gelin her türlü desteği vereceğiz" diyecek. Doğrudan sermaye akışı başlayacak. İhracata dayalı programa pandemi şartları nedeniyle küresel talebin yüksek olduğu bir dönemde geçmemiz başarı şansımızı arttırdı. Özellikle altyapı yatırımlarını büyük ölçüde tamamladıktan ve başta enerji olmak üzere stratejik sektörlerde önemli hamlelerin yapılmasından sonra yeni sisteme geçilmesi Türkiye’yi bölgesel hatta küresel bir üretim üssü hâline getirecek. "Yatırım Cenneti" bir ülkede yaşadığımız için çok talihliyiz çok... (...)"