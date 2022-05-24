Necmettin Batırel ağzına ne gelirse söyledi! Fena patladı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "ekonomist" adı altında ahkâm kesen bazı dinozorları çok fena topa tuttu. Söz konusu kesimin hâlâ "Enflasyonla mücadelenin temel silahı faizi yükseltmektir” diye yırtındığına dikkat çeken Batırel, "Bunların ipiyle kuyuya inilmez" deyip şunları kaydetti:

"Faiz sebep, enflasyon neticedir; faizler inerse enflasyon da iner, sözü neden gerçekleşmedi. Çünkü fiyat artışlarının sebebi faize bağlı değil de ondan. Talep güçlü arz yetersiz kalınca fiyatlar kabardı. Talep neden güçlü? Çünkü pandemi dolayısıyla bastırılan ihtiyaçlar bütün kalemlerde patladı. Ukrayna savaşı dünyanın gıda ve emtia dengesini altüst etti. Üretilen mallar tüketimi karşılayamaz hâle geldi. Bizdeki hainler bunu fırsat bildi, piyasaya çıkması gereken ürünü depolarda sakladı, çürüttü, tarlaya döktü. Ortaya bugünkü manzara çıktı.

Ekonomist adı altında ahkâm kesen bazı dinozorlar hâlâ “enflasyonla mücadelenin temel silahı faizi yükseltmektir” diye yırtınıyor. Yangına körükle gidiyorlar... Bunların ipiyle kuyuya inilir mi? Enflasyonun tek ilacı üretimi arttırmaktır. Çarşıya pazara bol mal sürmektir. Bunu engellemek isteyenleri ortadan kaldırmaktır. Büyük adım atıldı. Stokçuya ve fiyatı etkileyene 3 yıl hapis, firmalara da 2 milyon lira ceza getiren yasa yürürlüğe girdi. Hadi ürünü saklasınlar fiyatları şişirsinler de görelim bakalım! Onlarla böyle anladıkları dille konuşacaksınız…

Hükûmet ne zaman olumlu bir karar alsa karşısında duvar örüyorlar. Kur korumalı mevduat sistemini yerden yere vurdular. Oysa 4 ayda 850 milyar liranın (53 milyar dolar) dövize dönüşmesi engellendi. Bu uygulama hayata geçirilmeseydi dolar bugün 25 lira olmuş, ekonomik düzen yıkılmıştı. Şimdi de çıkarılacak enflasyon korumalı tahvili satmanın çılgınlık olduğunu söylüyorlar, “Ortodoks para politikasına dönün!” diyorlar!.. Faiz enflasyona bağlanmalı, yani her ay fiyatlar ne kadar artarsa faizler onun üzerinde belirlenmeliymiş!..

Sistemi kilitleyen böyle para politikası mı olur? Bir asır önce temeli atılmış ekonomi bilimi böyle söylüyormuş. O sizin bildiğiniz öğrendiğiniz teoriler rafa kalktı beyler. Hem yüksek enflasyon ortamında negatif faiz var diyorlar hem de bunu ortadan kaldıracak enstrümanların devreye girmesini istemiyorlar. Avrupa’da faizler eksi 0,50... Yıllık TÜFE %7,5... Amerika’da faiz %1, yıllık TÜFE 8,3...

Negatif faizin babası orada… Onlar neden faizi enflasyonun üzerine çıkarmıyorlar? Demek ki fiyatların yukarıda kalacağını öngörmüyorlar. Biz de aynı düşüncede olduğumuz için faizi %14’te sabit tutuyoruz. Üretimi arttırmak için paraya ihtiyaç var. Bunu dışarıdan alsak büyük bedel ödeyeceğiz. Enflasyona endeksli tahvil satarak kendi içimizdeki kaynağı kullanmak istiyoruz, hem vatandaş kazansın, hem devlet, hem istihdam artsın, hem ihracat…

Dünyada yeni ekonomik düzen kuruldu. Artık enerji ve gıda başrolde. Bu iki problemi çözen ülkeler ayakta kalacak. Türkiye tarım zengini ülke...

Hem üretiyor, hem satıyor. Geçen sene tam 23 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ettik. Enerji problemini kökünden çözüyoruz…

Sakarya’daki 540 milyar metreküplük doğalgaz 2023’ün ilk çeyreğinde borularımızdan akmaya başlayacak. Sadece bu kaynak 25 yıl yetecek ihtiyacımızı karşılayacak. Açıklanacak başka keşifler de var. Bitmedi Doğu Akdeniz’de Alpaslan Sondaj Gemisinin katılımıyla birlikte tarihî zengin keşiflere ulaşacağız…

İsrail gazını Avrupa'ya taşıyarak enerji köprüsü olacağız. Her yıl doğalgaza ödediğimiz 15 milyar dolar cebimizde kalacak. Enerji satarak kasamızı dolduracağız. Hükûmet tarih yazıyor, hainler kemik yalıyor!.."