  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Necip Hablemitoğlu suikastında sıcak gelişme
Gündem

Necip Hablemitoğlu suikastında sıcak gelişme

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 19:11:00 -
Necip Hablemitoğlu suikastında sıcak gelişme

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay