Necip Hablemitoğlu suikastında sıcak gelişme
Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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