Necip Cem İşçimen kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Necip Cem İşçimen 1971 yılında doğmuş ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden gelmektedir. Mesleki olarak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. 30 Ağustos Cuma günü, Kadıköy'de gerçekleşen Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra savcı Necip Cem İşçimen, araç kullanarak stadyumdan ayrılmak üzere yola çıktı. Otopark çıkışında arkasından sürekli kornaya basan bir sürücüyü uyarmak için aracından indi.

İşçimen, kornaya basan araca doğru yönelerek sözlü bir uyarıda bulundu. Ancak, bu sırada aracın şoförü tarafından fiziksel bir saldırıya uğradı. Saldırgan, savcıyı yumruklayarak yere düşürdü ve yerde de defalarca yumrukladı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucunda, saldırganın 7 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, saldırının ne denli tehlikeli ve önceden tahmin edilebilir olduğunu gözler önüne serdi. Necip Cem İşçimen’in uğradığı bu şiddet olayı, hem yerel hem de ulusal çapta geniş yankı uyandırdı. Toplumun her kesiminden şiddete karşı güçlü tepkiler gelmekte ve yetkililer bu tür olayların önlenmesi adına gerekli adımları atmak için çalışmalarını sürdürüyor.