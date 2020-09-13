Necdet Calp, ölümünün 22. yılında kabri başında anıldı

ANKARA (AA) - Eski Halkçı Parti'nin (HP) Genel Başkanı Necdet Calp, ölümünün 22'nci yılında kabri başında anıldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan Halkçı Partinin Genel Başkanı Necdet Calp için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile CHP yönetici ve üyeleri katıldı.

Programda söz alan Akın, Calp'in, bütün hayatını kamu hizmetine adamış bir devlet adamı olduğunu söyledi. Calp'in Türkiye'nin zor zamanlarında çok önemli görevlerde bulunduğunu anlatan Akın, "Kendisi, Atatürk'e bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'ne sevdalı, Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmadan bir hayat yaşamıştır." diye konuştu.

Akın ve beraberindekiler daha sonra Calp'in kabri başında dua ettiler.

- Özgeçmişi

1922'de Karamürsel'de doğan Necdet Calp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. London School of Economics'te ihtisas yapan Calp, kaymakamlık, mülkiye müfettişliği ve valilik görevlerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Calp, 12 Eylül 1980 sonrasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

Calp, 12 Eylül sonrasında demokrasiye geçiş döneminde Başbakanlık Müsteşarlığından emekliye ayrıldı. Calp, 20 Mayıs 1983'te kurduğu Halkçı Parti'nin genel başkanlığına getirildi.

Necdet Calp, 6 Kasım 1983'te yapılan milletvekili genel seçimlerinde HP Ankara Milletvekili seçildi ve Anavatan Partisinin iktidar olmasıyla "Ana Muhalefet Lideri" sıfatıyla siyasi yaşamda yerini aldı.

Calp, 29 Haziran 1985'te toplanan partisinin ilk kurultayında Aydın Güven Gürkan'a karşı genel başkanlık mücadelesini kaybetti, bundan sonra da HP ile SODEP'in birleşme süreci başladı.

HP, 2 Kasım 1985'te topladığı olağanüstü kurultayında tüzük, program ve amblemini değiştirerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını aldı.

Sosyal Demokrasi Partisi de (SODEP) bir gün sonra 3 Kasım 1985'te yaptığı olağanüstü kurultayında kendini feshederek SHP'ye katıldı. Bu birleşme sonrasında SHP Ankara Milletvekili olarak siyasi yaşamına nokta koyan Necdet Calp, 29 Kasım 1987'deki seçimlerde aday olmadı.

Halkçı Partinin Genel Başkanı Necdet Calp 1998'de 76 yaşında Ankara Aşağı Ayrancı'daki evinde kalp yetmezliği sonucu vefat etti.

