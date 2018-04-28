Necati Şaşmaz'dan flaş FETÖ açıklaması!

yeniakit.com.tr AK Parti Ankara Siyaset Akademisi'nde konuşan Necati Şaşmaz, şunları söyledi:

"Kurtlar Vadisi dizisi içerisinde en önemli sorunumuz olan o zamanlar siyasi derbeydi. 17- 25 oldu, ben bunları dizinin içerisinde birer birer işledim ve seyredenler varsa hatırlayabilrirler bir tokat sahnesi vardı, "ben bitti demeden bitmez" diyordu Polat. Aslında orada bir ders verdiğimizi düşünüyorum. Bu çok değerli karşılanınca bunun filmini yapalım dedik. Filmin adını da Kurtlar Vadisi İhanet diye koyduk ve 17- 25 süresince siyasi yani askeri olmayan bir senaryo yazdık. Ekonomiyi ve siyaseti vuran bir darbeydi.

Ben dedim ki, 'Bu ihanet ismi Kurtlar Vadisi'ne yakışmadı, başka bir şeye karar verelim.' Bir baktım TRT'de 'Darbe' diye bir dizi vardı bir zamanlar. Kimse ona sormadı sen nereden biliyorsun darbeyi. (Gülerek) Onu görünce arkadaşlara söyledim. 'Bu sert değil mi' dediler. 'Ya boşver darbe olacak da değil ya' dedim. "