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Necati Şaşmaz'a büyük şok! 6 ay uzaklaştırma kararı verildi

Karşılıklı boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:43
Necati Şaşmaz'a büyük şok! 6 ay uzaklaştırma kararı verildi

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Nagehan Şaşmaz'ın verdiği dilekçede Necati Şaşmaz'ın şiddet uyguladığı, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. Mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği istediği tedbir kararını kabul etti. Mahkeme şiddet mağduru Nagehan Şaşmaz'ın koruma altına alınmasına karar verdi.

Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle Nagehan Şaşmaz'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme eşinin bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme şu tedbirleri koydu:

"Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik haller dışında çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahları polise teslim etmesi."

Mahkeme tedbir kararına uymadığı takdirde Necati Şaşmaz hakkında 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsi verileceği şeklinde de uyarıda bulundu.

Nagehan Şaşmaz kendisine boşanma davası açan eşine geçtiğimiz cuma günü karşı boşanma davası açarak 20 milyon TL tazminat ve kendisi ile 2 çocuğu içinde aylık 60 bin TL nafaka istemişti. Şiddet mağduru olduğunu ileri süren Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" dediğini ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:43
  1. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi
  2. Nagehan Şaşmaz
  3. Necati Şaşmaz
  4. Polat Alemdar

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