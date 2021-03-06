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İSLAM Nebi ve Resul nedir? Nebi ve Resul arasındaki farklar nelerdir?
İSLAM

Nebi ve Resul nedir? Nebi ve Resul arasındaki farklar nelerdir?

İslam dininde peygamberlere iman, önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her konuda farklılıklar olduğu gibi peygamber arasında da farklı bulunuyor. Peki, peygamberler arasındaki bu farklılıklar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:33:00 -
Nebi ve Resul nedir? Nebi ve Resul arasındaki farklar nelerdir?

İmanın şartlarından olan peygamberlere iman, önemli bir konu olduğu kadar aynı zamanda üstünde çok durulması gereken geniş bir konudur. Çünkü farklı zaman dilimlerinde farklı milletlere birçok peygamber Allah tarafından gönderilmiştir. Allah tarafından gönderilen bu peygamberler, kimi zaman Nebi olarak gönderilirken kimi zaman da Resul olarak gönderilmiştir. İşte” Nebi ve Resul nedir? Nebi ve Resul arasındaki farklar nelerdir?” sorularının cevabı…

Nebi ve Resul nedir? Nebi ve Resul arasındaki farklar nelerdir?

Nebi, kelime anlamıyla haber getiren peygamber demektir. Yeni bir kitap ve şeraitle gelmeyip kendinden önceki Resulün getirdiği kitap ve şeriati devam ettiren peygamber demektir.

Nebiyle ilgili Muhammed Hamdi Yazır’ın hazırlığı Hak Dini Kuran Dili adli tefsir kitabında “Nebi tebliğe memur olsun olmasın, kendisine vahiy edilen kimsedir. O halde her Resul Nebî'dir, fakat her Nebî Resul değildir.” açıklamasını yapıldığı görülür.

Resul, kendisine Allah tarafından kitap(kelam) gönderilen peygamberlere verilen unvandır. Hz. Muhammed (s.a.v), Resul olarak gönderilen son peygamberdir.Kuranı Kerim’de Resul konusuyla ilgili olarak Ahzab suresinde” Muhammed (A.S) , sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir) . Fakat Allah’ın Resûl’ü ve Nebîler’in (Peygamberler’in) Hatemi’dir (Sonuncusu) . Allah, herşeyi en iyi bilendir.” İfadesinin geçtiği görülür.

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