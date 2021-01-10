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Ekonomi Nebbaş Bill Gates! Fiyatı koronavirüsle azalınca şirkete çöktü
Ekonomi

Nebbaş Bill Gates! Fiyatı koronavirüsle azalınca şirkete çöktü

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen hava yolu şirketini almak için harekete geçerken çevrecilerin büyük tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 05:12:00 -
Nebbaş Bill Gates! Fiyatı koronavirüsle azalınca şirkete çöktü

Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment’ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation’ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

4.3 milyar dolarlık teklif

Cascade’in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu.

Çevreciler tepki gösterdi

İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates’in bu hamlesi tepkilere neden oldu.

Özel jet uçuşları havayı kirletiyor

Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi. Gates’in, Şubat ayında iklim değişikliği hakkında kitap çıkaracağı açıklanmıştı.

 

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