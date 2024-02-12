NE10’un genç beyinleri mezun oldu

Çocukların erken yaşlarda teknolojiye ilgi duymalarını ve kodlama becerilerini geliştirmelerini amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde düzenlenen 6. Dönem Şehir Teknolojileri Programını başarıyla tamamlayan gençler, sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın elinden aldı. 20 ilçede 8-17 yaş arası yetenekli gençlere, ücretsiz kodlama eğitimi sunarak geleceğin kodlarını ve teknolojilerini öğreten NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi; Manyas, Gönen, Erdek, Bandırma, Balya, Susurluk, Savaştepe, Bigadiç, Sındırgı, Kepsut, Dursunbey, Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki öğrencilerini mezun etti.

“Balıkesir'i, üreten bir şehir haline getiriyoruz”

Balıkesir’in, Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden bir tanesi olduğunu ve bu gücünü 20 ilçesinin yanı sıra insan kaynağından aldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir, İstanbul’un 3 katı büyüklüğünde ve 55 kilometrekareye 1 insan düşüyor. Arazilerinin yüzde 48’i devlet arazisi; orman, milli park. Böyle bir şehirde, büyükşehir belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Balıkesir’i, üreten bir şehir haline getiriyoruz. Gençlerimizle yola çıkıyoruz.” dedi.

“Ne yapıyorsak gençlerimiz için”

Dünya’nın; tarım, yazılım, hizmet sektörü ve savunma sanayisi yönünde ilerlediğini dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “Gençlerimizi öyle bir yetiştirelim ki İHA’ları, SİHA’ları yönetsinler. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece şehir merkezinde yaşayan çocuklarımıza değil, 20 ilçemizde yaşayan çocuklarımıza ulaştık. Yeteneği olan, ileriye yönelik çalışmalar yapacak olan çocuklarımızı seçtik ve eğitimler verdik. Ne yapıyorsak Balıkesir’in gençleri için yapıyoruz. Çocuklarımıza dünya ile rekabet edecek altyapıyı veriyoruz. Sertifika alan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

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