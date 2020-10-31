Ne zaman ve kaç günden emekli olurum? 3600 günden yararlanabilir miyim?

Erken emekli olur muyum? 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konulan yasa kapsamında emeklilik şartlarından sigortalılık süresi erkek çalışanlara 25 yıl, kadın çalışanlara 20 yıl olarak belirlendi. Kısacası prim tamamlansa bile emeklik için yaşı bekleme zorunluluğu getirilmiş olundu. Peki kim hangi tarihte ne zaman emekli olacak? Erkekler yaştan ne zaman emekli olur? 1999 yılından önce sigorta giriş olan ne zaman emekli olur? İşte emeklilik yılı yaşı prim gün sayısı.

Ne zaman emekli olurum? Milyonlarca çalışanın en büyük hayalidir emekli olup da yaşamının geri kalan kısmıda mutlu ve rahat bir hayat sürmek. 1999 yılı öncesi emeklilik şartları biraz daha hafifti. Belirli çalışma süresi ile yine zorunlu olan prim gün sayısını dolduran kadın erkek herkes emekli oluyor idi. Ancak 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan önderliğinde çıkartılan yasa ile emeklilik için yaş şartı getirildi. Buna göre kademeli olarak erkekler 65 yaşında, kadınlar ise yine kademli olarak 60 yaşında emekli olabilecek. Çalışanlar prim gün sayılarını ve çalışma yıllarını tamamlasa bile yaşı doldurmadan emekli olamamakta. Bu yüzden sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar mevcut olup emekli olmak için yıllardır hak arayışlarını sürdürmekte.

Emeklilik şartı nedir?

SGK emeklilik sorgulayan vatandaşlar SGK emekli ne zaman olurum sorusunu da sormakta. 1999 yılında çıkartılan yasa çerçevesinde emeklilik için yaş şartı getirildi. 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanlar primi doldurmuş olsalar bile yaşı beklemek zorundalar. Emeklilik yaşı kademeli olarak erkeklerde 65, kadınlarda ise 60 olmuş durumda. 60 yaşını tamamlayan çalışma yılını ise 25 yıl dolduranlar en az 4500 gün prim şartı ile emekli olabilmekte.

2036-2037 yılllar arasında 7200 günü dolduran çalışanlar 61 yaşında emekli olabilirken, 2038 - 2039 tarihleri arasında sigorta prim günü 7200 olanlar 62 yaşında emekli olabilecekler. 2044 yılı ile 2045 yılları arasında 7200 prim günü olanlar ise 65 yaşında emekliliği hak etmiş olacaklar. Peki ölüm aylığı kimler alır?

Vefat eden sigortalının yakınları aylık nasıl bağlanır?

Ölen sigortalı çalışanın anne ve babasına SGK’dan maaş bağlanabilmekte. SGK’dan ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartları söz konusudur. Bunun için vefat eden sigortalının eş ve çocuklarından geriye kalan pay olması gerekmektedir. Bunun yanında da anne ve babanın aylık kazancının asgari ücretin net tutarının altında olması gerekmektedir.

Ne zaman emekli olurum?

Erkekler sigorta başlangıç tarihine göre ne zaman emekli olur? 9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim

24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim

24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim

24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim

24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim

24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim

24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim

24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim

24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim

24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim

24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim

24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim

24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim

24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim

24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim

24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim

1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim.

Kadınlar ne zaman emekli olur? Kadınlar kaç yaşında kaç yılında kaç primle emekli olur?

Sigorta başlangıcına göre kadınların emeklilik şartları ise şu şekilde:

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim

24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim

24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim

24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim

24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim

24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim

24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim

24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim

24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim

24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim

24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim

24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim

24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim

24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim

24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim

24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim

1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim.