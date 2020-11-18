Ne zaman tablet dağıtılacak? Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, maddi imkanlar nedeniyle canlı derslere katılamayan öğrencilere yönelik ücretsiz tablet dağıtımının yapılacağını açıklamıştı. Ücretsiz tablet dağıtımları 12 Ekim’de itibaren öğrencilere verilmeye başlandı. Ücretsiz tablet dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi." açıklamasını yaptı.

Ücretsiz tabletler ne zaman dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak.”

Ücretsiz tablet başvurusu nereye yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitimin online olarak yapılacak olması nedeniyle öğrenci ve veliler ücretsiz tablet dağıtımı için başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor. Ücretsiz tabletler, il müdürlükleri tarafından resmi veriler üzerinden belirlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmakta. Ücretsiz tablet başvurusu için herhangi bir yere başvurulmamaktadır. Öğrencilere okulları tarafından ücretsiz tablet dağıtımı gerçekleştirilmekte.