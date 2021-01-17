Koronavirüs aşı tarihim | Çin'den ülkemize 30 Aralık'ta getirilen 3 milyon doz aşı 14 günlük testten geçirildi. Ardından CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Bu gelişmenin ardından 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Peki, ne zaman korona aşısı olurum?

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?

Türkiye Çin’den 3 milyon doz aşı aldı. Önümüzdeki günlerde 25-30 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanıyor. Uygulanacak olan sıralama ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Vatandaşlar sıra kendilerine geldiğinde E Nabız üzerinden randevu oluşturacak. Hastanelerde aşı odaları oluşturuldu. Hızlı aşılama için aşı odaları yalnızca 08.00-17.00 arasında değil 08.00-24.00 saatleri arasında çalışacak. İşte, Bilim Kurulu’nun belirlediği koronavirüs aşı sıralaması:

Birinci aşama;

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama;

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama;

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.