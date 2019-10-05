Ne zaman emekli olurum hizmet dökümü e devlet sorgulama

Son dakika emeklilik haberleri: SSK ve Bağkur’ya bağlı milyonlarca çalışan ne zaman emekli olurum ve EYT ne zaman çıkacak sorularını araştırmaya devam ederken, önemli gelişmeler yaşanıyor. Emekli olabilmek için gün sayanlar e devlet hizmet dökümü sorgulayarak hangi yılda ve kaç yaşında emekli olunacağı öğrenilmekte. İşte ne zaman emekli olurum ile ilgili tüm haberleri, son dakika emeklilik haberleri ile prim gün sayısı ve emeklilik yaşı hesaplama haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Ne zaman emekli olurum? 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999’da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ oluştu.

Kimler ne zaman ve kaç yaşında emekli olacak?

Emeklilik için gereken 3 şart vardır. Birincisi sigortalılık süresi, diğeri prim gün sayısı ve bir diğeri ve en önemlisi de yaş şartıdır. 1999 yılından itibaren emekli olacaklar için SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), memur (Emekli Sandığı-4C) emeklilik hesaplama tablosu merak edilmekte. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) primi doldurdukları halde 1999 yılında çıkartılan yasa çerçevesinde emeklilikleri için yaş şartı getirildi. Emeklilik şartına göre kadın ve erkekler belirli tarihden sonra kademeli olarak emekli oluyor. Şu andaki emeklilik sisteminin temelini 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu oluşturuyor. Bu kanun ile prim gün sayısının 2036 yılı ve sonrasında dolduranlara 60 yaşından başlayarak en fazla 65 yaş olacak şekilde kademeli bir emeklilik yaş belirleme sistemi getirildi.

4A erkek çalışanlarından 01.01.2016 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.

4A kadın çalışanlarından 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

4B ve 4C erkek çalışanlarından 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.

4B ve 4C kadın çalışanlarından 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

Ne zaman emekli olabilirim hizmet dökümü e devlet sorgulama

E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

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Eğer e-devlet şifresi olmadan e Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız yapacaklarınız şu şekildedir; (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) linkine tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih ki bu tarih ilk sigorta tarihidir. Eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.

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Emeklilik hesaplama tablosu! Kim ne zaman kaç yaşında emekli olur?

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

SGK 4A kadın emeklilik hesaplama tablosu

Erken emeklilikte son dakika haberleri! SSK SGK Bağkur 4A, 4B, 4C zaman emekli olur?