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Yerel Ne zaman çözülecek bu iş? 6 köpek 1 çocuk!
Yerel

Ne zaman çözülecek bu iş? 6 köpek 1 çocuk!

Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 12:33:00 -

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. Yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

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Yorumlar

KANUNİ

ALLAH ISLAH ETSİN !!! KÖPEĞİN İNSANDAN DAHA KIYMETLİ OLDUĞU BİR DÜZENE LANET OLSUN!!!!
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