Ne yaptın sen Karamollağlu! İslam için takılan başörtüsüne “ayrımcılık” denen bildiriye nasıl imza attın?

Saadet Partisi, “dini inancı gereği başını örten kadınlar” ifadesinin, ‘ayrımcılık’ içerdiği gerekçesiyle başörtüsü teklif metninden çıkarılması hakkındaki Altılı Masa kararına imza attı.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Ancak CHP ve İYİ Parti, teklifin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesini istemişti.

Altılı Masa bildirisinde Saadet’in imzası

26 Ocak Çarşamba günü Altılı Masa tarafından yapılan ortak bildiride başörtü mevzusuna tekrar değinildi. 6'lı Masanın yayınladığı bildiride “Ayrıca, Cumhur İttifakı’nın TBMM’ye sunduğu başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının ‘dini inancını’ sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Kadının kıyafet özgürlüğü ile başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan bu ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesi verilmiştir. Son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Bu, Cumhur İttifakı’nın her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır.” denildi.

Böylece Saadet Partisi CHP ve İYİ Parti’nin laiklik bahanesiyle kadını ve aileyi ifsat çalışmalarına altına imzasını atmış oldu.