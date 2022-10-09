Ne yaptın sen böyle Mansur Yavaş! O skandalın altından bakın ne çıktı

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Çankaya Belediyesi, sabah baskınıyla Sıhhiye halk pazarını hukuksuzca tebligatsız boşaltmaya kalktı. Belediye, plana göre pazar yerini kaldırıp yerine sağlıkçı heykeli dikecek.

Bu sabah 10.00 sularında belediye zabıtalarının yıkım emriyle pazara geldiği, pazarcıları zorla alandan çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

Bir yandan işlerini yapan, diğer yandan nöbet tutan pazarcılar, aralarında ABB Fen İşleri Daire Başkan Yardımcısı ile Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürü’nün de bulunduğu belediye ekiplerini pazara sokmadı. 100 kadar zabıtayla küçük çaplı bir gerginlik yaşayan esnaf pazarı boşaltmadı, ekmek teknesine dokundurtmadı.

Nöbete katılan Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, kararın hukuksuz olduğunu, belediye meclis kararına dayanan bir tebligat olmadan pazara müdahale edilemeyeceğini belirtti. Ayhan’ın uyarılarının ve pazar esnafının kararlı duruşunun ardından belediye ekipleri çekilmek zorunda kaldı.

Pazar esnafının belediye ekiplerine direnen eylemine Vatan Partisi de destek verdi. Vatan Partisi yöneticileri esnafla omuz omuza zorbalığa karşı çıktı. CHP’li belediyelerin zorbalığına yoldan geçen vatandaşlar da tepki gösterdi. Esnafın nöbeti sürüyor.