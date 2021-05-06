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Spor Ne yaptın sen Aykut hoca! Ters duran kaleye müthiş gol
Spor

Ne yaptın sen Aykut hoca! Ters duran kaleye müthiş gol

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman'dan akıllara durgunluk veren bir gol geldi. Tecrübeli teknik direktörün idman sahasında ters duran kaleye attığı gol sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 20:03:00 -

Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü yenerek düşme potasında derin bir nefes alan Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin yaptığı son antrenmana Aykut Kocaman'ın golü damga vurdu.

Ters duran kaleye gol!

Aykut Kocaman, sahada yardımcısıyla sohbet ettiği sırada sektirmeye başladığı topu, harika bir vuruşla ters duran kaleye atarak şık bir gole imza attı.

Başakşehir'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı

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