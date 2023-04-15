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Siyaset Ne yapacağını şaşırdı! PKK destekli Kılıçdaroğlu’na Mustafa Kemal benzetmesi
Siyaset

Ne yapacağını şaşırdı! PKK destekli Kılıçdaroğlu’na Mustafa Kemal benzetmesi

Yeniakit Publisher
2023-04-15 15:58:00 -

CHP yandaşı şarkıcı Gökhan Özoğuz, daha önce Ekrem İmamoğlu'nu Mustafa Kemal'e benzetirken, Edirne'de bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nu Mustafa Kemal'e benzetti.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışması için Bulgaristan'ı tercih etti.

Muhafazakar kesimin oylarını almak için cami ve iftar programlarını sıklaştıran Kılıçdaroğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmadan önce konvoyuyla 1414 yılında yapılan Edirne Eski (Ulu) Camii’ye geldi.

Kılıçdaroğlu, avludaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi.

Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu'nu alkışladı. Bir kadının Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aman aman, Atatürk büyük adam." yanıtını verdi.

Daha önce de CHP yandaşı Gökhan Özoğlu, Ekrem İmamoğlu'na "yeni Atatürk" demişti.
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