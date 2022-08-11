'Ne yani LGBT hakkında haber yapamayacak mıyız?'

Bundan 20 yıl önce 'imkansız' denilebielcek seviyedeki toplumsal normlarla zıt bir takım akımlar, bugün 'Allah Allah' nidalarıyla bu topraklarda varlığını tesis etmiş bir millet için normalleşmeye başladı. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla bu hızlı çöküş/ değişim katlanarak ilerliyor. Sadece bir kaç yıl içinde bile LGBT konusunda nereden nereye gelindiğine bakınca, bir kaç yıl sonra nasıl bir toplumsal düşünce yapısında olacağımızı tahmin etmek zor değil fakat düşünmesi bile korkunç! Tüm bu sürecin en önemli ayağını küreselçi/siyonist ideolojiye hizmet eden sosyal medya oluşturuyor. sosyal medyada LGBT aleyhine tek bir tutum sergiliyor olmanız, Yeni Akit sosyal medya hesaplarında tecrübe ettiğimiz üzere, sosyal medyadaki demokrasi diktatörlüğü kılıcının kellenizi uçurması demek. İşte anlattığımız tüm bu mseleler üzerine Yeni Şafak internet servisinin genel yayın yönetmeni Ersin Çelik çok önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Çelik'in o yazısı:

Yeni Şafak internet servisi, geçtiğimiz aylarda eşcinsellik geninin olmadığına ve haliyle de “eşcinsellik doğuştandır yalanının” nasıl ortaya çıktığına dikkat çeken bir video dosya haber yayınladı. Benim koordinasyonumda hazırlanan ve Özel Haber Editörü Şefika Nur Çifçi’nin aylarca üzerine çalıştığı dosyada alanında uzman altı hocanın görüşlerine yer verildi.

Haber, hem medya hem akademi çevrelerinde hem de kamuoyunda büyük ses getirdi. Kırk dakikalık video YouTube engeliyle keşfet’e düşmemesine ve aramalarda çıkmamasına rağmen 500 bine yakın izlendi. Instagram’da paylaştığımız kesitler 5 milyondan fazla görüntülenmeye erişti.

Dahası binlerce anne babadan, eğitmenden ve sivil toplum kuruluşlarından olumlu mesajlar aldık. Bizlerden konuyla ilgili yeni dosyalar çalışmamız da istendi. İşbirliği, yeni uzman görüşü ve rapor paylaşımları teklifleri aldık. LGBT lobisinin çalışmaları ve özellikle de gençlerin eşcinselliği teşvik eden çalışmalarla baskı altına alınmasının önüne geçilmesini isteyen ancak nereden, nasıl başlanacağını kestiremeyen dertli insanlar bu dosya etrafında birleşti adeta.

Biz de Şefika Nur Çifçi ile yeni dosyaların çalışmalarına başladık. İkinci dosyamız yakında yayınlanacak. Şimdilik sadece başlığıyla ilgili bilgi vereyim; Henüz 3 yaşındaki çocukların zihinlerinin LGBT lobisinin nokta atışı çalışmalarıyla nasıl bulandırıldığını anlatmaya çalışacağız.

Bunun yanında kendisini eşcinsel hisseden fakat aslında hiç de öyle olmayan erkek ve kız çocuklarıyla ilgili bir dosya hazırlıyoruz. Bir kaçıyla görüştük. Neler yaşadıklarını, hissettiklerini ve bu düşünceye nasıl kapıldıklarını sonra da aslında öyle olmadıkları gerçeği ile tanışarak bu süreci nasıl aştıklarını dinledik. Yine uzmanlardan ve özellikle de ergen psikolojisi çalışan hocalardan görüşler alarak bu dosyayı da yayına hazırlıyoruz.

Biz bunları yaparken bir “engelleme” girişimiyle de karşı karşıyayız. Sosyal medyadaki sahte içerik ve bilgilerin yayılmasını önleme üzerine kurulan doğrulama platformu teyit.org, LGBT dosyamıza konuşan uzmanları hedef alan ve mesleki bilgilerini, kariyerlerini boşa düşürme amaçlı bir analiz yayınladı. Her habere herkes karşıt görüş bildirebilir. İçerikte yer alan tezlere, uzman görüşlerine karşı yeni bir haber yayınlanabilir. Bu konuda herkes gibi biz de netiz. Ancak Teyit’in karşı haber yayınlaması ya da bizim haberimizi incelemesinin farklı bir anlamı var. Daha doğrusu bir yaptırım süreci başlatılmış oluyor. Teyitli bir içerik doğrulama platformu ve Facebook’un sorgulamadan dikkate aldığı otorite. Yani Facebook’un Türkiye’deki partneri. Teyit bir habere şerh düşüyorsa, Facebook o haberi ve yayınlandığı platforma çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Mesela gösterimleri düşürüyor. Şu da var; kullanıcılara paylaştıkları ya da paylaşmak üzere oldukları haberin içeriğinin doğrulanmadığına dair bildirim gidiyor.

LGBT dosyamız da böyle bir “yaptırıma” maruz bırakıldı.

Peki, Teyit, haberimizi nasıl teyitlenmemiş ilan etti? “Yeni Şafak’ın haberinde anlatılanlar arasında yanlışlığı bilimsel olarak kanıtlanmış olanlar mevcut. Birkaçına değinmekte fayda var” cümlesiyle başlayan raporda, Yeni Şafak’ın haberini yorumlayan ve görüş veren altı uzmanın tezlerine karşı tez sunan bilirkişi Psikiyatr Seven Kaptan. Teyit, Yeni Şafak’a konuşan uzmanların adını anmamış fakat dördü profesör ikisi alanında isim yapmış 6 uzmanın karşısına konulan Seven Kaptan’a dikkat çekmek istiyorum. Kendisi bir LGBT aktivisti.

Dahası kendisi tedavi karşıtı ve bilimsel olmayan çok iddialı bir tezi ailelere dayatıyor. Seven Kaptan, cinsiyetiyle ilgili ikilemde kalan çocukların tedavi edilemeyeceğini savunuyor. Verdiği bir röportajda, çocukların ilkokulda birbirlerinin eteğini ve kemerini çekiştirmesini eşcinsel eğilimin aşaması olarak “teşhis eden” Kaptan, yine hiçbir bilimsel dayanak göstermeden ebeveynlere şu yolu gösteriyor: “Çocuğunu psikiyatriste götürebiliyor ama önüne geçebilecekleri bir süreç değil bu.” Yeni Şafak’ın LGBT dosyasını boşa düşürmek için hazırlanan rapora görüş veren tek uzmanın LGBT aktivisti olması ve kendi ideolojisine göre görüş bildirmesi Teyit’in tarafsızlık iddiasını tartışmaya açmaya yetiyor.

Açıkçası biz Teyit’in bu tutumunu yadırgamadık çünkü; İsveç merkezli Civil Rights Defenders ve Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung’dan fon alan teyit.org bunu yapmak zorundaydı. İlginçtir bu kuruluşların ikisi de Türkiye’de LGBT propagandası yapmayı kabul eden oluşumları destekliyor.

Böylesine aleni bir ilişki ağı var ve bir platform Yeni Şafak’ın LGBT hakkında, eşcinsellik konulu haber yapmasını engellemeye çalışıyor.

Peki, ne yapmak gerekiyor? Buradan sonrasını hukuka havale etmek zorunda kalacağız. Çünkü burada rekabete aykırı bir durum var. Haber yapmamız engelleniyor. Teyit, düzmece, bilimsel olmayan ve taraflı bir raporla önümüze duvar örüyor. Türkiye’deki mevcut hukuk sisteminde neler yapabiliriz, şimdi onu inceliyoruz. Gelişmeleri yine buradan aktaracağım.