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Spor Ne umutlarla gelmişti! Şimdi ise
Spor

Ne umutlarla gelmişti! Şimdi ise

Beşiktaş forması giyen Francisco Montero'nun İspanya'ya geri dönebileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 18:56:00 -
Ne umutlarla gelmişti! Şimdi ise

 

Beşiktaş forması giyen Francisco Montero'nun İspanya'ya geri dönebileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve büyük umutlarla takıma monte ettirilen Francisco Montero için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, Valerien Ismael'in gözüne giremeyen 23 yaşındakl savunma oyuncusunun ülkesine geri dönebileceğini yazdı.

La Liga ekibi Elche'nin Montero ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan haberde, İspanyol savunmacının isminin yaz transfer döneminde Sevilla ile de anıldığına vurgu yapıldı.

Beşiktaş'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Francisco Montero bu sezon sadece bir maçta forma giydi.

 

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