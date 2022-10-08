Ne umutlarla gelmişti! Şimdi ise
Beşiktaş forması giyen Francisco Montero'nun İspanya'ya geri dönebileceği iddia edildi.
Beşiktaş forması giyen Francisco Montero'nun İspanya'ya geri dönebileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve büyük umutlarla takıma monte ettirilen Francisco Montero için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, Valerien Ismael'in gözüne giremeyen 23 yaşındakl savunma oyuncusunun ülkesine geri dönebileceğini yazdı.
La Liga ekibi Elche'nin Montero ile yakından ilgilendiği ifade edildi.
Öte yandan haberde, İspanyol savunmacının isminin yaz transfer döneminde Sevilla ile de anıldığına vurgu yapıldı.
Beşiktaş'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Francisco Montero bu sezon sadece bir maçta forma giydi.
Kadın - Aile
İbrahim Saraçoğlu'ndan maydanoz limon sarımsak kürü tarifi: Limon maydanoz sarımsak kürü faydaları ve zararları
Teknoloji
Türkiye'den Typhoon hamlesi! Bakan Akar 'Eurofighter Typhoon' savaş uçağında inceleme yaptı! F-16 için alternatif mi?
Sağlık
Soğuk hava bel boyun sırt ağrısını tetikliyor soğuk havalarda kas ağrısı nasıl geçer sırt üşütmesi belirtileri