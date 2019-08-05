Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı! İmamoğlu 'Çarkçı Kemal'i bile solladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlupolitik hayatındaki tutarsızlıklar nedeniyle şimdiden Türk siyasi tarihine geçti. Yalan ve riyayı siyasi düstur haline getiren CHP’li İmamoğlu’nun; kampanya süresince söylediği her şeyin iftiradan ibaret olduğu anlaşıldı. Seçim öncesi ve seçim sonrası olmak üzere iki farklı kişilik sergileyen İmamoğlu’nun yalanlarla şişirdiği balonu erken patladı. Kampanya döneminde AK Partili İBB hakkında söylediklerinin hepsi yalan çıkan İmamoğlu’nun, liyakat, israf ve yolsuzluk iddialarının da kuru gürültüden başka bir şey olmadığı saptandı. CHP’li İmamoğlu’nun bu tavrı, Kılıçdaroğlu’nun izinden gidiyor yorumlarını da beraberinde getirdi.

Hamaset çöküyor

Seçim sürecinde hiçbir etik kaide tanımayan ve çamur at izi kalsın felsefesiyle hareket ederek, siyasi bütün temayülleri ayaklar altına alan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yalanlar üzerine kurduğu imparatorluğu çöküyor. Koca bir şehri yalanlarla teslim alan ve halkı kandırmayı başaran İmamoğlu’nun hamasetle şişirdiği balonu büyük bir hızla sönüyor. Propaganda döneminde AK Partili İBB hakkında akıl almaz iftiralar atan İmamoğlu, kendi ağzıyla kendini yalanlıyor. Seçimin iptal edildiği akşam, "Mazbatamı almasalardı 1700 aracı Yenikapı’ya dizecektim’ diyen ve sözde israfı belgeleyeceğini iddia eden İmamoğlu, mazbatayı almasının üzerinden 40 gün geçmesine rağmen sessizleri oynuyor. Bir gazetecinin ‘Araçlar Yenikapı’da ne zaman sergilenecek’ sorusuna “Araçları bulamazsak yerlerine kartondan maketlerini koyar yine gösteririz” cevabını veren İmamoğlu, yalanını bizzat itiraf etti.

Yolsuzluk palavra çıktı

İBB’de devasa yolsuzluklar olduğu iddiasını her fırsatta dile getiren İmamoğlu, bu savını destekleyecek tek bir belgeyi aradan iki aya yakın bir zaman geçmesine rağmen gösteremedi. Oyların yeniden sayıldığı dönemde, ‘evrakların yakıldığı’ iddiasında bulunan İmamoğlu, imha edilmeye çalışılmış bir evrakı da kamuoyuyla paylaşamadı. Liyakat edebiyatı yapan İBB’nin en kritik birimlerini partizanlarla doldurdu. İBB Bilgi İşlem Dairesi’nin başına militan CHP’li Şeref Can Ayata’yı getiren İmamoğlu, Hukuk Müşaviri olarak Eren Sönmez’i atadı. Özel Kalem, İnsan Kaynakları ve Yazı İşleri Müdürlüklerine de CHP içerisinde yetişmiş isimleri getirdi.

Canan’ın bankamatiği

Eş dost atamalarına da karşı olduğunu kaydeden İmamoğlu’nun bu açıklamasının da şov olduğu kısa sürede anlaşıldı. İBB’de eş başkan gibi hareket eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çeşitli CHP’li belediyelere yerleştirdiği onlarca ‘bankamatik memuru’ hakkında tek bir açıklama dahi yapmadı. ‘İstanbul’un kaybedecek tek bir dakikası yok’ diyen İmamoğlu, mazbatayı alır almaz tatile koştu. Zonguldak, Düzce, Edirne, Bodrum, Afyon ve daha birçok yeri turist misali gezen İmamoğlu, çalışmaya fırsat bulamadı. Tatil dönüşü, göstermelik şehir turuna çıkan İmamoğlu, AK Parti’nin bitirmiş olduğu projeleri ‘kendisi nihayetlendiriyormuş’ gibi şov yapmaktan da çekinmedi.