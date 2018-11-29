Ne siz kazandınız, ne dolar 10 TL oldu!

yeniakit.com.tr 24 Haziran seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Devlet Başkanı seçildi. Seçim sürecinde ve sonrasında Türkiye’nin istikrarlı yönetim anlayışından rahatsız olan kesimlerin spekülasyonlarıyla TL, dolar karşısında değer kaybettirilmeye çalışıldı. Seçim sürecinde dolar yükselirken, 24 Haziran’ın ardından saldırılar devam etti ve dolar 7,22 seviyesini gördü.

Bu süreçte başta Muharrem İnce olmak üzere adeta Türkiye düşmanlarının sözcüsü gibi çalışan muhalif kesim, suçu mevcut hükümete yıkmaya çalıştı. Hükümet ise Türkiye’nin ekonomik saldırıyı atlatacağını ve doların eriyeceğini söyledi, piyasalara ve vatandaşa güven veren ifadeler kullandı, adımlar attı.

“Ben kazanırsam dolar düşer”

24 Haziran sürecinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda doların 10 TL’ye yükseleceğini iddia etti, -niyetini önceden belli eder gibi- kendisinin kazanması durumunda doların düşeceğini savundu.

Saadet de aynı ağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise seçimden sonra yaptığı bir açıklamada, “Bu mantıkla gidilirse dolar 7 lira da olur, 8 lira da olur, 10 lira da olur.” diyerek kendince felaket senaryosu yazmıştı.

Dolar eridi

Seçimlerden sonra dolar bir süre daha yükselse de, Türkiye’nin aldığı önlemler, piyasaya güven veren gelişmeler ve yeni yatırımlar TL’nin değer kazanmasına vesile oldu. Seçimden sonra 7,22’yi gören dolar, an itibariyle 5,18 seviyesinden işlem görüyor.