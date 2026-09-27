Ne savaş ne deprem durdurabildi: Suriyeli Münir, tıp fakültesini kazandı

Hatay'da iç savaştan kaçıp sığındığı kentte 6 Şubat depremlerini de yaşayan Suriyeli Münir Basri, 3 kardeşiyle paylaştığı odada günde 6 saat ders çalışarak YKS sayısal alanda ilk 22 bine girdi ve tıp fakültesini kazandı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Münir Basri, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte 2015 yılında Hatay'a geldi. Ülkesinden ayrıldığında 7 yaşında olan Münir, eğitimine Hatay'da devam ederek Türkçe öğrendi ve okul hayatını burada sürdürdü. Savaşın ardından yerleştiği Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerini de yaşayan Münir'in ailesinin evi ağır hasar aldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan aile, Sakarya'ya taşındı.

Sakarya'da 10'uncu sınıfa kadar eğitimine devam eden Münir, ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ve babasının işi nedeniyle Hatay'a geri döndü. 12'nci sınıfın başında üniversite sınavına hazırlanmaya başlayan Münir, dershaneye gitmeden evde çalıştı. Üç erkek kardeşiyle aynı odada bulunan çalışma masasında sınava hazırlanan Münir, günde ortalama 6 saat ders çalışarak YKS'de sayısal alanda ilk 22 bine girdi ve tıp fakültesini kazandı. 11 yıldır yaşadığı Türkiye'de vatandaş olmayı talep ettiğini söyleyen Münir, beyaz önlüğünü giyip doktor olarak Türk halkına hizmet etmeyi istediğini söyledi.

"TIP FAKÜLTESİNE YERLEŞTİM"

Suriye'deki iç savaş sürecinde 2015 yılında Hatay'a gelip eğitimini sürdüren Münir Basri, ailesinin destekleriyle eğitim hayatını sürdürdüğünü ifade ederek, "Hatay'a gelince alışma süreci yaşandı ama benim için ve ailem için en önemli şey eğitimdi. Annem sağ olsun beni kurslara götürdü, kendisi de kurslara gitti. Babam da bu konuda çok destek verdi. Böyle devam ederek çok şükür Türkçemizi öğrendik. 2023 yılına geldiğimizde maalesef 6 Şubat depremini yaşadık. Evimiz ağır hasar aldı, evi terk etmek zorunda kaldık. Sokakta kaldık, oraya buraya gittik derken Sakarya'ya taşındık. Ondan sonra Sakarya'da çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel arkadaşlar edindim. Orada da eğitimime devam ettim. 10'uncu sınıftayken oradaydım. Ama bazı maddi sıkıntılardan ve babamın işi dolayısıyla Hatay'a geri dönmek zorunda kaldık. YKS'ye 12'nci sınıfın başında çalışmaya başladım ve günde ortalama 6 saat çalışıyordum. Sağ olsun ailemin bana verdiği destek, okuldaki öğretmenlerimin bana verdiği maddi ve manevi destek çok büyük bir katkı sağladı. Beni motive ettiler. Sınavın başında iki bölüm arasında kalmıştım; diş hekimliği ve tıp. Hangisi gelirse gelsin sonuçta yine mutlu olacağımı biliyordum. Bu yüzden yılın başından itibaren çalışmaya başladım. YKS'de sayısal alanda ilk 22 bin kişinin içerisindeydim. Tıp fakültesine yerleştim, çok şükür kendi sonucumdan ve istediğim bölümlerden birini elde edebildiğim için çok mutluyum. Allah'a çok şükürler olsun" dedi.

"HAYALİM BEYAZ ÖNLÜĞÜMÜ GİYİP DOKTOR OLMAK"

Savaşın ve depremin ardından ailesine şefkatle yaklaşan Türkiye Cumhuriyetine hizmet etmek istediğini söyleyen Münir Basri, 3 kardeşiyle birlikte yaşadığı odada dershaneye gitmeden internetten izlediği videolarla YKS'ye hazırladığını belirterek, "Şu anki tek hayalim ve amacım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek. Çünkü bana yapılan bu iyilikleri geri ödeyebilme fırsatım olabilir. Şu anki en büyük hayalim beyaz önlüğümü giyip doktor olarak Türkiye Cumhuriyetine hizmet edebilmek. Burada yaşadığım ülkeye fayda katabilmek, buradaki insanlara yardım edebilmek ve onlara dokunup mutluluk kazandırmak benim için çok önemli. Vatandaşlığa sahip olmadığım için maalesef hiçbir bursa başvuramadım. Çünkü çoğu bursun ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuramadığım için maddi sıkıntılar yaşadım. Ayrıca yabancı öğrenciler, bu yılki kararla birlikte yerleştikleri bölümlere göre, bölümden bölüme farklı olmak üzere bir harç maliyeti ödemek zorundalar. Tıp fakültesini kazandığım için yıllık 115 bin Türk lirası ödemek zorunda kaldım. Bu durum tabii ki ailemi maddi açıdan biraz sıkıntıya soktu. Sonuçta vatandaşlık olmadığı sürece böyle maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Dört kardeşiz, hepimiz erkeğiz. Ev biraz sesli oluyor bazen. Burada dört kardeşimle birlikte aynı odada, görüldüğü gibi dört yatakta birlikte yaşıyoruz. Sağ olsun kardeşlerim de bana saygı duyarak ve durumumu anlayarak sessiz kaldılar. Bana yardımcı oldular, burada oturup çalıştım. Dershaneye gitmedim. Ancak bazı dershanelerde denemeler yapılıyordu, onlara katılıyordum. İnternetten videolar açıyor, defterden ve kitaptan takip ederek kendim çalışıyordum" şeklinde konuştu.

"EVLADIM DOKTOR OLACAK VE İNSANLARA ŞİFA DAĞITACAK"

Evladının tıp fakültesini kazandığı için mutlu olan anne Dima Atıf, "Suriye'nin İdlib şehrinden buraya geldik. Evladım tıp kazandığı için çok mutlu oldum. En büyük hayalini gerçekleştirdi. İnşallah herkes bu başarıyı yaşar. Bu başarı gururlu bir his, inşallah evladım doktor olacak ve insanlara şifa dağıtacak" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Evladı başarılı olup tıp fakültesini kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen baba Muhammed Atıf ise, "Umarım bütün çocuklarım başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.