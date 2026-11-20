Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanda tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Hilmi Cevahir'den (72) endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri balkondan girdiği evde Cevahir’i yatak odasında hareketsiz olarak bulundu. Üstelik KOAH hastası ve hava cihazına bağlı olduğu öğrenilen Cevahir’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Nazilli’de tek başına yaşadığı öğrenilen Hilmi Cevahir’in ailesinin ise Almanya’da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

BÜYÜKLERİMİZ BUNU HAK ETMİYOR

Hemen her gün Türkiye’nin dört bir yanından gelen ‘Kendisinden haber alınamayan yaşlı, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu’ haberleri ‘Ne oluyor bu topluma? Bu kadar yaşlı neden tek başına yaşıyor ve tek başına ölüyor?’ sorularını yeniden gündeme taşıdı. Ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyıp çocuklarını büyüttükten sonra kimsenin yanına sığamayan ve yalnız yaşadıkları evlerde ölü bulunan yaşlıların bu üzücü halleri vicdanları yaralıyor.