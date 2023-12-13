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Spor Ne olduysa Emre Belözoğlu’nun salladığı parmaktan sonra oldu! Gözden kaçan o an…
Spor

Ne olduysa Emre Belözoğlu’nun salladığı parmaktan sonra oldu! Gözden kaçan o an…

Yeniakit Publisher
2023-12-13 07:48:00 -

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdiği anlar ortaya çıktı. Belözoğlu'nun, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Meler'e saldırmasından 15 saniye önce hararetli bir şekilde hakeme parmak salladığı anlar kameraya yansıdı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e yumruk atmasından 15 saniye önce, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

BELÖZOĞLU, HAKEM MELER'E PARMAK SALLADI

Görüntülerde, Emre Belözoğlu'nun hakem Meler'i işaret ederek hareretli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

İşte o anlar…

"SÖYLEYECEK BİR YOK, SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Olaylı maç sonrası basın toplantısına katılan ve kısa bir açıklama yapan Belözoğlu, "Söylenecek bir şey yok, sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok, çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

 
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