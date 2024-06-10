Ne olduysa Covid-19'dan sonra oldu! Bir çocuk daha kalp krizinden öldü
Koronavirüsten sonra artan kalp krizi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'da 14 yaşındaki Egehan Ser isimli çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan 14 yaşındaki Egehan Sert ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği fark edilen Egehan Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
14 yaşındaki çocuk İznik'te toprağa verildi
Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü, İznikli Cengizhan Sert’in oğlu Egehan Sert'in vefatı memleketini yasa boğdu. Egehan, bugün memleketi İznik’te toprağa verildi.
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