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Yaşam Ne olduğunu anlayamadı! Bomba gibi patladı
Yaşam

Ne olduğunu anlayamadı! Bomba gibi patladı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:27:00 -

Telefon tamiri yapan bir vatandaş, telefon bataryasının patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj etme sırasında patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan telefon tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Tamir için şarjda olan telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen işletme sahibi Emirhan Özdemir ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

İşletmeci Özdemir hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü ve bataryayı dışarı attı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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