Ne oldu, zoruna mı gitti koçum? AK Parti'nin o hamlesi, Ümit Zileli'yi çıldırttı

Altılı masadaki Demokrat Parti'nin bindelik dilimlerle ölçülen oy oranına bakmayan Ümit Zileli, kafayı HÜDA Par'a taktı.

Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz'da kalem oynatan Zileli, "2018 seçimlerinde toplam 157 bin oy alan bu partiden nasıl bir fayda bekleniyor anlayamadım" diyerek Cumhur İttifakı'nın genişlemesinden duyduğu rahatsızlığı açık etti.

Zileli, özetle şunları kaydetti:

“AKP (…) genişlemeye karar verdi…

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Hakkıdır, genişler tabii ancak bu genişlemeye, ittifakı güçlendirmeye öyle bir partiyi davet etti ki, gören, duyan ¨pes¨ dedi! Binde 0.3 oy oranına sahip, Doğu ve Güneydoğu civarında kümelenmiş bu parti ittifaka nasıl güç katacak acaba diye düşündü insanlar haklı olarak…

–Manevi olarak belki de, ne bileyim!

İşte bu partinin yöneticileri AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmelerin olumlu geçtiği açıklandı. O sırada Numan Bey’in suratı görülmeye değerdi doğrusu… Neyse, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs’ta AKP’yi destekleme kararını açıkladı. Böylece Cumhur İttifakı masasına bir sandalye daha eklenmiş oldu.

(…) 2018 seçimlerinde toplam 157 bin oy alan bu partiden nasıl bir fayda bekleniyor anlayamadım…

–Siz anladıysanız bravo doğrusu!..”