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Siyaset 'Ne oldu bu Karadeniz'deki doğalgaz?' diyen Babacan'ın rezil muhalefeti gündemde!
Siyaset

'Ne oldu bu Karadeniz'deki doğalgaz?' diyen Babacan'ın rezil muhalefeti gündemde!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 23:10:00 - 2023-04-20 23:42:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bedava doğalgazınız hayırlı olsun" ifadeleri ile duyurduğu müjdesinden sonra, "Ne oldu bu Karadeniz'deki doğalgaz?" eleştirisi diyen Ali Babacan'ın rezil muhalefeti yine gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram arefesinde 2 büyük doğalgaz müjdesi verdi.

Erdoğan, ilk müjdesini duyururken, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi.

Sözlerinin devamında da "İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden bir ay ücret almayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın müjdesi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Ne oldu bu Karadeniz'deki doğalgaz?" sözlerini hatırlattı.

İttifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "TOGG nerede?" deyip rezil olduğu gibi, Babacan'ın da doğalgaz konusundaki sözleri sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

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