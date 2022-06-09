Ne o Fatih yüzlerce dairen mi var posta koyuyorsun?

Dünyanın pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşadığı ekonomik krize gözlerini kapatarak, bu sıkıntılar sadece Türkiye'de yaşanıyormuş algısı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı bugünkü yazısında milyonlarca vatandaşı rahatlatan kira artış sınırlamasını eleştirdi. İktidarı eleştireyim derken devletin harçlara yüzde 30 bandında sınırlı artış yaptığını ağzından kaçıran Altaylı, kiracıları korumak için çıkarılan kanuna karşı çıktı. Altaylı'nın yazısını okuyanlar 'Fatih Altaylı yüzlerce dairen mi var da kira sıkıntısına girdin?' yorumlarında bulundu.



İşte Altaylı'nın o yazısı;



5 müteahhide de yüzde 25 sınırı olsun

Baktım da, epey bir zaman önce yazmışım “Ekonomide Özal öncesi döneme mi dönüyoruz” diye.

Gerçekten galiba oraya doğru gidiyoruz.

Serbest ekonomiden kontrollü ekonomiye geçiş.

Yasaklarla, sınırlamalarla, narhlarla ekonomiyi kontrol etme daha doğrusu kontrol edermiş gibi görünme çabası.

Market baskınları, depolara stokçu suçlaması, döviz alım satımlarına kontrol falan derken sıra geldi kiralara.

Yasa çıkararak kira artışlarını yüzde 25 ile sınırladılar.

Akaryakıta bir yılda yüzde 200 zam yapan…

Elektrik fiyatını bir yılda yüzde 200’e yakın arttıran.

Basit bir inat yüzünden, Türk lirasına aşırı değer kaybettirip, döviz fiyatlarını bir yılda yüzde 100’den fazla yükselten…

Harçlara bile yüzde 30’un üzerinde zam yapan iktidar…

İş kiraya gelince sınır koymuş.

Yüzde 25.

Bırak diğer her şeyi, inşaat maliyetleri devletin resmi rakamlarına göre yüzde 135 artmış.

Arazi maliyetleri, iktidarın rant hırsı yüzünden büyük oranda TOKİ marifetiyle en az iki katına çıkarılmış.

Konut fiyatları bir yılda yüzde yüz artış göstermiş.

Ama kira artışı yüzde 25.