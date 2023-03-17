Ne müteahhitlermiş zengin olmadılar gitti (!) 'Beton kafa' kasedi başa sardı...

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Yıllardır yaptıkları yayınlarla kentsel dönüşüme engel olan ve vatandaşı galeyana getirerek "Müteahhitleri zengin etmek için konut yapılıyor" diyen solcular yüzünden binlerce vatandaş dönüşüm yapılamaması sebebi ile enkaz altında kaldı.

Sol zihniyet, şimdi de yine aynı kafayla devam ederek "Müteahhitler zengin ediliyor" yaygarası kopartıp, geriye kalan vatandaşları da çadırlara mahkum etmeye çalışıyor.

Birgün gazetesi, AK Parti iktidarının deprem bölgesindeki yaraları sarmak için başlattığı konut çalışmalarını hedef aldı.

Yıllardır aynı yaygarayı kopartanlardan Birgün'ün haberinde, "Müteahhit sevdası" başlığı kullanılırken, vatandaş yine, "Müteahhitler zengin ediliyor" algısıyla kışkırtmaya çalışıldı.

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