  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan, Orban’ı kabul etti

Akaryakıt fiyatlarına sert düşüş: Fiyatlarında indirime gidildi, fiyatı düştü! Yeni akaryakıt fiyatları değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mayıs ayına kadar...

Bolu’daki deprem sonrası okullar tatil

Teknoloji devi Google onun da fişini çekiyor! Milyarlarca dolar buhar olup uçuyor!

59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

BAE, Bayraktar TB2 SİHA’nın kopyasını yaptı! İşte özellikleri

Depremde yıkılmıştı! O sitenin müteahhidi hakkında karar

BM'den soruşturma hamlesi! Flaş açıklama: Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçu işledi! Tüm oklar...

Sol ideolojinin Türkiye'ye ihaneti! Depremde ülke yok olsun diye dava üstüne dava açmışlar..
Gündem Ne müteahhitlermiş zengin olmadılar gitti (!) 'Beton kafa' kasedi başa sardı...
Gündem

Ne müteahhitlermiş zengin olmadılar gitti (!) 'Beton kafa' kasedi başa sardı...

Birgün gazetesi, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine ilişkin yayınladığı haberle, vatandaşı tıpkı kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi "Müteahhitler zengin ediliyor" algısıyla kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 01:25:00 -
Ne müteahhitlermiş zengin olmadılar gitti (!) 'Beton kafa' kasedi başa sardı...

 Yeniakit.com.tr 

Yıllardır yaptıkları yayınlarla kentsel dönüşüme engel olan ve vatandaşı galeyana getirerek "Müteahhitleri zengin etmek için konut yapılıyor" diyen solcular yüzünden binlerce vatandaş dönüşüm yapılamaması sebebi ile enkaz altında kaldı.

Sol zihniyet, şimdi de yine aynı kafayla devam ederek "Müteahhitler zengin ediliyor" yaygarası kopartıp, geriye kalan vatandaşları da çadırlara mahkum etmeye çalışıyor.

Birgün gazetesi, AK Parti iktidarının deprem bölgesindeki yaraları sarmak için başlattığı konut çalışmalarını hedef aldı.

Yıllardır aynı yaygarayı kopartanlardan Birgün'ün haberinde, "Müteahhit sevdası" başlığı kullanılırken, vatandaş yine, "Müteahhitler zengin ediliyor" algısıyla kışkırtmaya çalışıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sol ideolojinin Türkiye'ye ihaneti! Depremde ülke yok olsun diye dava üstüne dava açmışlar..
Sol ideolojinin Türkiye'ye ihaneti! Depremde ülke yok olsun diye dava üstüne dava açmışlar..

Siyaset

Sol ideolojinin Türkiye'ye ihaneti! Depremde ülke yok olsun diye dava üstüne dava açmışlar..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23