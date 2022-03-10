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Spor Ne Messi ne de Ronaldo! Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Spor

Ne Messi ne de Ronaldo! Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında PSG'yi 3-1 yenen Real Madrid'de hat-trick yapan Benzema, takımına turu getirdi. Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu olan Fransız yıldız, üst üste 18 takvimde gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 11:58:00 -
Ne Messi ne de Ronaldo! Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid, Paris'te şut atamadan tamamladığı 1-0'lık mağlubiyetin intikamını sert aldı. İspanyol devine çeyrek final biletini getiren hat-trick performansıyla Karim Benzema oldu.

PSG, Benzema'nın fırtınasına kapıldı

70. dakikaya kadar maçı 1-0 üstün götüren PSG, Benzema'nın fırtınasına kapıldı. Fransız yıldız 69, 76 ve 79. dakikada sahneye çıkarak PSG'yi kupanın dışına itti.

7 maçta 8 gol

Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 8 gole ulaşan Benzema, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk futbolcu oldu.

Fransız golcü 34 yıl 80 günle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

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