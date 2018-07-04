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Ne kadar süre mutsuz hissederseniz tehlikedesiniz?

Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı kişinin depresyonda olması için ne kadar süre mutsuz hissetmesi gerektiğine değindi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:40
Ne kadar süre mutsuz hissederseniz tehlikedesiniz?

Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı, "Depresyonu anlamak ve kendimizi daha iyi değerlendirmek için "duygudurum (mood)" kavramından behsetmek gerekir. Bizler bu kavramı, "Abi modum düştü, modum iyi değil" gibi cümlelerle hayatın içinde, birçok farklı şekilde duyuyor ve kullanıyoruz. Bu kavram duygulanımdan biraz farklıdır. Çünkü duygulanım, mutluluk, üzüntü, keder, sevinç, öfke., sıkıntı, kaygı gibi duyguların varlığını netleştirirken; 'duygudurum' kavramının içeriğinde hislerin adlandırılması dışında, kişinin bu hisleri ne kadar süre devam ettirdiği de önemlidir. " dedi.

Akıncı, "Yani siz tutarlı bir nedenle olsa bile, bir duygudurumda, yeterinden uzun süre kalıyorsanız uzmanlar burada da psikolojik bir sorun olma ihtimalinden bahsederler. Demek ki duygularımızda iki temel nokta var: Birincisi, hangi olaya karşı ne hissediyoruz? Yani duygusal tutarlılığımız ne durumda? İkinci nokta ise, bu his ne kadar sürüyor ve hayatımızı ne kadar etkiliyor?" diye ekledi.

Uzmanların, yaşadığınız duruma "psikopatoloji" yani psikolojik hastalık diyebilmesi için, işlevsellik denen hayat akışınızın, duygularınızın tutarsızlığı veya normalinden uzun sürmesi sebebiyle bozulması gereklidir.

Örneğin duyduğunuz kaygı sebebiyle iştah sorunu yaşıyorsanız, uyku düzeniniz bozulduysa, insanlarla görüşme ya da yaşama isteğinizde bir azalma olduysa ve bu duygudurum en az iki haftadır devam ediyorsa, doktorlar bu noktada sizin için depresyon seçeneğini değerlendirmeye başlayabilir.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:40
  1. Psikolog Aile Danışmanı Dr. Zafer Akıncı
  2. depresyon
  3. psikoloji
  4. duygudurum

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