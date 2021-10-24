Ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili ilk tahmin geldi

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca çalışan yapılacak zam oranını merak ediyordu. Asgari ücret tahminleri art arda geliyor. Çalışanların maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte asgari ücret için olası tahminler...

Gazete Vatan'da yer alan habere göre, milyonlarca vatandaş 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Son 10 yılda asgari ücret artışlarına bakıldığında değişmeyen bir zam formülü uygulanıyor. Dolayısıyla 2022 yılının asgari ücretinin belirlenirken 2021 yıl sonu enflasyonu etkili olacak. Ayrıca pandeminin getirdiği zorluklarda dikkate alınacak.

Olası zam tahmini

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yılsonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı öngörülüyor. Bu rakamdan yola çıkıldığında ise asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olabilir. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını gösteriyor.

Kaç lira olacak?

Bu formülden yola çıkarak 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti hesaplayabiliriz. Yani enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücret yüzde 22 civarında zam görecektir. Bu durumda 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkabilecektir. Tabi burada küçük artış ve inişleri de hesaba katılabilir. Bu durumda net asgari ücretin 3.300 TL ile 3.750 TL arasında bir rakama denk gelebileceğini hesaplayabiliriz. Yine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan daha farklı bir karar da çıkabilir.



2022 Asgari ücret konusunda geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını bildirmişti. Vedat Bilgin açıklamasında "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. Asgari ücret sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda asgari ücret bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir" açıklamasında bulunmuştu.